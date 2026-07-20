به گزارش خبرنگار مهر، امیر دودابینژاد، معاون برنامهریزی و نوآوری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای تسهیل مشارکت عمومی در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بخشی از نیروگاههای احداثشده یا در حال احداث از طریق صندوق پروژه به مردم واگذار میشود.
وی افزود: بسیاری از مردم امکان یا توانایی تأمین منابع مالی و احداث مستقل نیروگاه را ندارند؛ از این رو واحدهای سرمایهگذاری این صندوق از طریق بورس عرضه میشود تا علاقهمندان بتوانند بدون نیاز به راهاندازی نیروگاه، از منافع سرمایهگذاری در تولید برق تجدیدپذیر بهرهمند شوند.
پذیرهنویسی صندوق طی سه تا چهار هفته آینده
معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا با بیان اینکه فرآیند راهاندازی صندوق انجام شده است، گفت: پیشبینی میشود پذیرهنویسی واحدهای این صندوق طی سه تا چهار هفته آینده آغاز شود.دودابینژاد خاطرنشان کرد: نیروگاههای این صندوق یا به بهرهبرداری رسیدهاند یا در مراحل پایانی احداث قرار دارند؛ بنابراین سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری میتوانند در این پروژهها مشارکت کنند، زیرا بخش قابل توجهی از منابع مالی پروژهها پیشتر تأمین شده است.
وی با اشاره به پراکندگی این پروژهها در سطح کشور افزود: نیروگاههای مربوط به این صندوق در بسیاری از استانهای مستعد احداث شده یا در حال احداث هستند.
کلنگزنی نیروگاه ۴۰۰ مگاواتی بخش خصوصی
معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا همچنین از کلنگزنی یک مجموعه نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت حدود ۴۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی در حاشیه دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: این پروژه امروز وارد مرحله اجرایی میشود، هرچند زمان دقیق بهرهبرداری آن هنوز نهایی نشده است.
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