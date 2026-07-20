برخورد قاطع با سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، عرفان مرادی در نشست بررسی راهکارهای مقابله با جارسوزی(سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول) در سازمان جهاد کشاورزی استان، بر ضرورت آموزش ضابطان، مستندسازی دقیق جرایم و اجرای مؤثر قوانین برای مقابله با این معضل تأکید کرد.
معاون حقوق عامه دادستان کرمانشاه در این نشست، مستندسازی را یکی از مهمترین عوامل موفقیت در برخورد با پدیده جارسوزی دانست و اظهار کرد که با ارتقای آموزشها و ثبت دقیق مستندات، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کرد.
وی با اشاره به وجود ظرفیتهای قانونی برای برخورد با جارسوزی، افزود: اجرای سریع و قاطع قوانین نقش مهمی در بازدارندگی دارد، اما تا زمانی که منافع حاصل از این اقدام غیرقانونی از هزینههای آن بیشتر باشد، این پدیده ادامه خواهد داشت.
معاون حقوق عامه دادستان کرمانشاه از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه ضابطان دادگستری خبر داد و گفت: آموزش نحوه اعلام جرم، تنظیم صحیح گزارشهای قضایی و جمعآوری مستندات معتبر، از مهمترین محورهای این دورهها خواهد بود.
مرادی در پایان با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه، خاطرنشان کرد: با هماهنگی میان دستگاههای مسئول، تکمیل مستندات و بهرهگیری از ابزارهای قانونی، میتوان زمینه مدیریت ریشهای و مؤثر پدیده جارسوزی در مزارع استان را فراهم کرد.
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