قدردانی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، طی نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، از روحیه ارزشمند و تلاش‌های ایشان و مدیران و کارکنان فعال دولت در شرایط جنگی قدردانی کرده و بر اتحاد مقدس و وحدت کلمه در همه سطوح در برابر دشمن جنایت کار تاکید نمود.

در متن نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، آمده است: با احترام، رهبر و امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه (قدس سره) حدود چهل روز قبل از شهادتشان توسط رژیم‌های آمریکایی و صهیونی فرمودند: "از اینکه به روسای کشور و رئیس جمهور در این شرایط مهم بین‌المللی و داخلی اهانت شود به شدت پرهیز می‌کنم و نمی‌گذارم و منع می‌کنم" و همچنین فرمودند: "قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش می آید از مردم کناره نمی‌گیرند را باید بدانیم".

اینجانب به تبعیت از رهبر و امام شهیدمان بر خود لازم می بینم که در این موقعیت خطیر از جنابعالی به عنوان رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیر و از مسئولین، مدیران و کارکنان فعال مجموعه دولت به ویژه دستگاه‌هایی که در شرایط جنگی فداکاری می‌کنند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام وظیفه بسیار مهم دولت که تقویت مولفه‌های قدرت ملی و عزت ملی است و مهمترین آنها روحیه، انگیزه، یکپارچگی و امیدواری ملت در حرف و عمل است مسئلت نمایم.

بدیهی است به فرموده رهبر و امام شهید انقلاب، وجود این روحیه ارزشمند و حضور جناب‌عالی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها و تماس با مردم و مدیران و پیگیری تصمیمات برای رسیدن به نتیجه لازم است در بدنه و مدیران میانی دولت هم با همان شدت ایجاد شود و در سلسله مراتب مدیریتی کمرنگ نشود.

به امید آنکه به حول و قوه الهی و با استفاده از ظرفیت عظیم افراد صاحب فکر و ابتکار و مدیران جهادی و رسیدگی مضاعف به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، همه با هم در دفاع از نظام اسلامی و در دفاع از کشور ایران عزیز تحت رهبری‌های داهیانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) در کنار هم بوده که به فرموده ایشان از جمله اصولی ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تامین عزت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایت‌کار و حیله‌گر آمریکایی است و به فرموده امام شهید لازم است این اتحاد مقدس و سپر پولادین از دل‌ها و اراده‌های مردم خدشه‌دار نشده و کماکان مستدام و پایدار بماند.