راهنمای خرید رنگ چوب؛ قبل از خرید این نکات را بدانید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب رنگ مناسب برای سطوح چوبی فقط به زیبایی ظاهری محدود نمی‌شود. یک رنگ باکیفیت می‌تواند از چوب در برابر رطوبت، خط و خش، اشعه خورشید و عوامل محیطی محافظت کند و در عین حال جلوه‌ای زیبا و ماندگار به آن ببخشد. به همین دلیل اگر قصد رنگ‌آمیزی مبلمان، کابینت، درب، پنجره یا هر سازه چوبی دیگری را دارید، بهتر است قبل از خرید با انواع رنگ‌های موجود و کاربرد هر یک آشنا شوید.

در میان گزینه‌های مختلف، رنگ پلی اورتان یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای پوشش سطوح چوبی است. این رنگ به دلیل مقاومت بالا در برابر رطوبت، سایش و مواد شیمیایی، علاوه بر زیبایی ظاهری، دوام بسیار خوبی نیز ایجاد می‌کند. به همین دلیل در ساخت مبلمان، کابینت، میز، صندلی و بسیاری از محصولات چوبی حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کنار آن، رنگ چوب (که بسیاری آن را با رنگ فوری چوب هم می‌شناسند)، نیز تنوع بسیار بالایی دارد و بسته به نوع پروژه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. از رنگ‌های فوری گرفته تا پوشش‌های شفاف و نیمه‌شفاف، هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده‌اند. شناخت تفاوت این محصولات باعث می‌شود علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه، نتیجه نهایی نیز از نظر کیفیت و ماندگاری رضایت‌بخش باشد.

بدون شک اولین گام پس از انتخاب و تصمیم‌گیری برای خرید رنگ مناسب پیدا کردن مرجعی برای خرید رنگ است. ما در این مقاله ضمن ارائه یک راهنمای خرید رنگ چوب و ذکر نکاتی که در انتخاب رنگ مناسب برای شما بسیار کاربردی خواهد بود می‌خواهیم یک مرجع کامل را برای خرید رنگ معرفی کنیم. مرجعی که با امکان خرید آنلاین و حضوری خود سبب شده خرید رنگ و ابزارآلات نقاشی بسیار راحت و ساده صورت گیرد. فروشگاه رنگ عتیق با دهه‌ها تجربه و اعتبار در زمینه فروش انواع رنگ یک مکان امن و مطمئن برای خرید می‌تواند باشد. چه به دنبال خرید رنگ کامپیوتری برای دیوار باشید و چه رنگ‌های صنعتی مثل رنگ اپوکسی را برای پروژه خود بخواهید تهیه کنید در این فروشگاه هر نوع رنگی با هر تنالیته‌ای پیدا خواهد شد.

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ما با معرفی فروشگاه رنگ عتیق قصد داشتیم در کنار ارائه اطلاعاتی که در خرید رنگ مناسب چوب اهمیت دارد مرجعی معتبر را به شما بشناسانیم تا به راحتی خرید خود را نهایی کنید اما در ادامه مطلب به اصل موضوع این مقاله یعنی «راهنمای خرید رنگ چوب» می‌پردازیم و نکاتی کاربردی و مهم در خرید این نوع رنگ‌ها را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

چرا انتخاب رنگ مناسب برای چوب اهمیت دارد؟

چوب متریالی زنده و طبیعی است و اگر بدون پوشش محافظ در معرض عوامل محیطی قرار بگیرد، به مرور دچار تغییر رنگ، ترک‌خوردگی، جذب رطوبت و کاهش استحکام می‌شود. استفاده از رنگ مناسب علاوه بر محافظت از سطح چوب، باعث افزایش طول عمر آن نیز خواهد شد.

از طرف دیگر، هر پروژه چوبی شرایط متفاوتی دارد. رنگی که برای یک میز داخل منزل مناسب است، لزوماً بهترین گزینه برای درب ورودی یا مبلمان فضای باز نخواهد بود. بنابراین شناخت ویژگی‌های هر نوع رنگ اهمیت زیادی دارد.

رنگ چوب چیست و چه کاربردی دارد؟

رنگ چوب به مجموعه‌ای از پوشش‌ها گفته می‌شود که برای زیباسازی و محافظت از انواع سطوح چوبی استفاده می‌شوند. این رنگ‌ها می‌توانند بافت طبیعی چوب را حفظ کنند یا پوششی کاملاً یکنواخت روی سطح ایجاد کنند.

کاربردهای رایج رنگ چوب عبارت‌اند از:

مبلمان خانگی

سرویس خواب

میز و صندلی

کابینت آشپزخانه

درب و پنجره چوبی

دکوراسیون داخلی

مصنوعات MDF

یکی از پرکاربردترین انواع این محصولات، رنگ چوب فوری است که به دلیل سرعت خشک شدن بالا، در صنایع تولیدی و کارگاه‌های نجاری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رنگ چوب فوری چه مزایایی دارد؟

رنگ‌های فوری سال‌هاست که در صنعت چوب جایگاه ویژه‌ای دارند و دلیل آن نیز مشخص است؛ اجرای سریع و نتیجه مطلوب.

مهم‌ترین مزایای رنگ چوب فوری عبارت‌اند از:

خشک شدن در مدت زمان کوتاه

مناسب برای تولید انبوه

اجرای آسان با پیستوله

ایجاد سطحی صاف و یکنواخت

تنوع رنگ بالا

قیمت اقتصادی نسبت به برخی پوشش‌های تخصصی

البته این نوع رنگ در برابر رطوبت و مواد شیمیایی مقاومت کمتری نسبت به برخی پوشش‌های جدید دارد و در پروژه‌هایی که دوام بسیار بالا مدنظر است، گزینه‌های دیگری نیز باید بررسی شوند.

رنگ پلی اورتان چه ویژگی‌هایی دارد؟

در سال‌های اخیر رنگ پلی اورتان به یکی از استانداردهای صنعت چوب تبدیل شده است. این رنگ علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا، یک لایه محافظ مقاوم روی سطح چوب تشکیل می‌دهد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقاومت بالا در برابر رطوبت

مقاومت در برابر خط و خش

دوام بالا در برابر سایش

مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی

حفظ کیفیت در طول زمان

امکان اجرا به صورت مات، نیمه‌براق و براق

به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان کابینت، مبلمان لوکس، میزهای اداری و تجهیزات چوبی حرفه‌ای از این نوع رنگ استفاده می‌کنند.

هنگام خرید رنگ چوب به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب رنگ مناسب تنها به برند یا قیمت محدود نمی‌شود. قبل از خرید بهتر است به چند نکته مهم توجه داشته باشید.

نوع سطح چوبی

اولین نکته، نوع سطحی است که قرار است رنگ‌آمیزی شود. چوب طبیعی، MDF، نئوپان یا روکش‌های چوبی هر کدام ممکن است به پوشش متفاوتی نیاز داشته باشند.

محل استفاده

اگر محصول در فضای داخلی قرار می‌گیرد، معیارهایی مانند زیبایی، نوع براقیت و هماهنگی با دکوراسیون اهمیت بیشتری دارد. اما اگر سطح چوبی در فضای باز استفاده می‌شود، مقاومت در برابر نور خورشید، باران و رطوبت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

میزان استفاده از وسیله

سطوحی مانند میز کار، کابینت یا کانتر فروشگاهی دائماً در معرض تماس و سایش هستند. در چنین شرایطی بهتر است از رنگ‌هایی با مقاومت بالا مانند پلی اورتان استفاده شود.

نوع جلوه نهایی

قبل از خرید مشخص کنید چه ظاهری مدنظر دارید.

مات

نیمه‌براق

براق

شفاف (برای حفظ رگه‌های طبیعی چوب)

انتخاب هر کدام از این گزینه‌ها تأثیر زیادی در ظاهر نهایی کار خواهد داشت.

کیفیت برند

کیفیت مواد اولیه نقش مستقیمی در دوام رنگ دارد. به همین دلیل توصیه می‌شود محصولات برندهای معتبر را انتخاب کنید. امروزه برندهایی مانند الوان، نیپون محصولات متنوعی در حوزه رنگ ارائه می‌کنند که بسته به نوع پروژه می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.

جمع‌بندی

انتخاب رنگ مناسب برای سطوح چوبی، تنها یک تصمیم ظاهری نیست؛ بلکه عاملی مهم در افزایش دوام، محافظت و زیبایی چوب به شمار می‌رود. اگر سرعت اجرا و هزینه مناسب برای شما اولویت دارد، رنگ چوب فوری می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. اما در پروژه‌هایی که مقاومت بالا در برابر رطوبت، سایش و عوامل محیطی اهمیت بیشتری دارد، رنگ پلی اورتان یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. در نهایت، پیش از خرید بهتر است نوع سطح، محل استفاده، میزان مقاومت موردنیاز و کیفیت برند را در نظر بگیرید.

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