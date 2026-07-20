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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

جشنواره جابربن‌حیان گذر از حافظه‌محوری به مهارت‌آموزی است

جشنواره جابربن‌حیان گذر از حافظه‌محوری به مهارت‌آموزی است

همدان-مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: جشنواره جابربن حیان بستری موثر برای گذر از حافظه‌محوری به مهارت‌آموزی و تقویت روحیه پرسشگری و پژوهش در دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه استانی جشنواره جابربن‌حیان اظهار کرد: نمایشگاه جابربن حیان نماد عینی تمرین مهارت‌های پژوهشی، تحقیق و کاربست علم در زندگی روزمره توسط دانش‌آموزان دوره ابتدایی است.

وی با تبیین اهداف تربیتی این رویداد افزود: هدف اصلی این جشنواره جایگزینی روش‌های سنتی مبتنی بر حافظه با رویکردهای مهارت‌محور است تا دانش‌آموزان بیاموزند چگونه آموخته‌های کلاسی خود را در موقعیت‌های واقعی زندگی به کار گیرند.

شیدایی با تاکید بر اینکه جشنواره جابربن‌حیان بسترساز توانمندسازی دانش‌آموزان است، خاطرنشان کرد: این رویداد باعث می‌شود دانش‌آموزان آموزش‌ها را به شکل مهارتی تجربه کرده و آمادگی بیشتری برای حل مسائل در مسیر زندگی شخصی و اجتماعی خود کسب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه، تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی گامی عملی در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت نسلی خلاق و پژوهش‌محور در استان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6893443

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