به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تقویت ناوگان اورژانس اظهار کرد: در حوادث و شرایط اورژانسی، سرعت رسیدن به محل حادثه و انتقال سریع بیمار یا مصدوم به مراکز درمانی، یکی از مهم‌ترین عوامل نجات جان بیماران است و آمبولانس‌ها در این زمینه نقش کلیدی دارند.

وی افزود: با توجه به بحران‌های اخیر و شرایط خاص کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث، تقویت ناوگان اورژانس در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است. امروز ۱۰۰ دستگاه آمبولانس پیشرفته و مجهز به بهترین تجهیزات پزشکی به ناوگان اورژانس کشور اضافه می‌شود و این خودروها به استان‌ها و شهرهای مختلف اعزام خواهند شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال تعداد آمبولانس‌های جدید دست‌کم پنج برابر افزایش یابد تا توان عملیاتی اورژانس و سرعت انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی ارتقا پیدا کند.

ظفرقندی درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای ارائه خدمات در اربعین حسینی نیز گفت: تجربه مدیریت مراسم‌های پرجمعیت، به‌ویژه مراسم اخیر وداع با شهدا، نشان داد که با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب می‌توان خدمات مطلوبی ارائه کرد؛ به‌گونه‌ای که در آن مراسم هیچ مورد مرگ‌ومیر گزارش نشد.

وی افزود: سازمان اورژانس کشور از شهرها و استان‌های مرزی بازدیدهای مستمر انجام داده و کمبودها و نیازهای موجود در حوزه اورژانس، دارو و تجهیزات شناسایی شده است. این موارد به‌تدریج در حال تأمین است تا خدمات درمانی در ایام اربعین بدون مشکل به زائران ارائه شود.

وزیر بهداشت درباره وضعیت دارو در کشور نیز اظهار کرد: تأمین دارو به زنجیره‌ای از منابع مالی، بیمه‌ها، تولیدکنندگان و تأمین مواد اولیه وابسته است. وزارت بهداشت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، تأمین منابع مالی مورد نیاز را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از این حوزه گفت: با دستور رئیس‌جمهور، اقدامات لازم برای تأمین منابع در حال انجام است و این موضوع به تقویت نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو کمک خواهد کرد.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: کمبود دارو نسبت به ماه‌ها و هفته‌های گذشته کاهش یافته و وضعیت تأمین داروهای بیمارستانی و اقلام ضروری بهبود پیدا کرده است. البته همچنان برخی مشکلات در واردات مواد اولیه و حمل‌ونقل وجود دارد، اما با ایجاد ذخایر راهبردی و برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم مردم در ادامه سال با کمبود دارو مواجه نشوند.