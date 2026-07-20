به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روحالله حریزاوی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی با محور «الهیات خونخواهی» اظهار کرد: یکی از مهمترین مبانی این سلسله نشستها، تبیین جایگاه علمی و معرفتی موضوع خونخواهی و انتقام در منظومه اندیشه اسلامی است و این مباحث صرفاً در چارچوب احکام فقهی قابل بررسی نیست.
وی با بیان اینکه مطالبه خونخواهی در امت اسلامی یک خواست عمومی است، افزود: همانگونه که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفت، خونخواهی و انتقام تنها یک مطالبه فردی نیست، بلکه خواست مردم به شمار میرود و در نظام مردمسالاری دینی، هنگامی که چنین مطالبهای از سوی مردم مطرح میشود، تحقق آن در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار میگیرد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری این دورههای علمی، تعمیق باورهای دینی جامعه و تبیین صحیح مفاهیم اسلامی در مقطع حساس کنونی است تا این مباحث با پشتوانه علمی و معرفتی در اختیار نخبگان، اساتید و علاقهمندان قرار گیرد.
وی با قدردانی از حضور اساتید حوزههای علمیه در این نشستها تصریح کرد: استقبال گسترده مراکز علمی و حوزوی از این دورهها نشاندهنده ضرورت پرداختن عمیق به این موضوعات و پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه است.
مباحث فقهی ریشه در معارف الهی دارند
حریزاوی با اشاره به برخی پرسشها درباره بهکارگیری عنوان «الهیات خونخواهی» گفت: گاهی این پرسش مطرح میشود که چرا به جای استفاده از تعبیر «فقه خونخواهی» یا «فقه قصاص»، از واژه «الهیات» استفاده شده است، در حالی که موضوع خونخواهی دارای ابعاد فقهی نیز هست.
وی افزود: برخی این واژه را برگرفته از ادبیات الهیات مسیحی میدانند و معتقدند که چنین اصطلاحی تناسبی با مفاهیم اسلامی ندارد، اما مبانی مکتب فقهی، اصولی، فلسفی و کلامی امام خمینی (ره) و اندیشه علمای شیعه نشان میدهد که میان معارف اعتقادی و احکام عملی، پیوندی عمیق و امتدادی وجود دارد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: بر همین اساس، احکام فقهی صرفاً مجموعهای از اعتبارات قراردادی نیستند بلکه ریشه در حقایق الهی، آموزههای قرآنی و روایی و مباحث کلامی و فلسفی دارند و باید با چنین نگاهی مورد بررسی قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: از این منظر، پرداختن به موضوعاتی همچون قصاص، خونخواهی و انتقام تنها در چارچوب فقه اصغر خلاصه نمیشود بلکه باید با نگاهی جامع و در امتداد معارف الهی به آنها پرداخته شود.
حریزاوی با اشاره به طراحی دورههایی با عناوینی همچون «الهیات نبرد»، «الهیات خونخواهی»، «الهیات انتقام» و دیگر موضوعات مشابه اظهار کرد: انتخاب این عناوین با هدف ارائه نگاهی جامع به مسائل روز جهان اسلام و پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه صورت گرفته است.
وی افزود: این دورهها در استانهای مختلف کشور با استقبال اساتید و مراکز علمی مواجه شده و نقش مؤثری در تعمیق باورهای دینی و تبیین صحیح مفاهیم اسلامی ایفا کردهاند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین دقیق مبانی نظری مفاهیمی همچون خونخواهی، انتقام و قصاص بر پایه قرآن، روایات و میراث فکری حوزههای علمیه است تا این مفاهیم با نگاه تمدنی و جامع برای نخبگان و افکار عمومی تشریح شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد. استمرار چنین نشستهای علمی بتواند زمینه ارتقای مباحث معرفتی و گسترش فهم صحیح از آموزههای اسلامی را در جامعه فراهم سازد.
قم- قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مطالبه انتقام و خونخواهی در نظام مردمسالاری دینی، خواست عمومی مردم و امت اسلامی است و از همین رو در شمار وظایف حکومت اسلامی قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روحالله حریزاوی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی با محور «الهیات خونخواهی» اظهار کرد: یکی از مهمترین مبانی این سلسله نشستها، تبیین جایگاه علمی و معرفتی موضوع خونخواهی و انتقام در منظومه اندیشه اسلامی است و این مباحث صرفاً در چارچوب احکام فقهی قابل بررسی نیست.
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