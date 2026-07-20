توقیف ۲۱ دستگاه وسیله نقلیه در عجب شیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستار داداشی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و دغدغه های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت پارکها وتفرجگاه ها، طرح آرامش و ایمنی ترافیکی با هدف ارتقای آرامش و امنیت شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، برخورد با موتورسواران و رانندگانی که با انجام حرکات مخاطرهآمیز، ایجاد آلودگی صوتی، دستکاری غیرمجاز اگزوز، مخدوش کردن پلاک و سایر تخلفات، موجب سلب آسایش عمومی میشوند توسط مأموران کلانتری ۱۱ در محدوده شهرعجب شیر به اجرا درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح، ۳ دستگاه خودرو و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
نظر شما