به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری صبح جمعه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای مطالبات مردمی، ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد قاطع با هنجارشکنان، طرح پاکسازی پارکها و تفرجگاههای شهرستان بناب با بهرهگیری از توان عملیاتی مأموران انتظامی به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: مأموران انتظامی در اجرای این طرح، ضمن حضور هدفمند در پارکها و تفرجگاهها، ۵ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت را که رانندگان و راکبان آنها با انجام حرکات مخاطرهآمیز، ایجاد آلودگی صوتی، دوردور، مزاحمت برای شهروندان و برهم زدن نظم عمومی، موجب سلب آسایش مردم شده بودند، شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بناب ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان، تصریح کرد: پلیس با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه، امنیت روانی و آسایش عمومی را خدشهدار کنند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
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