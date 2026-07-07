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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

توقیف خودروی حامل فلزیاب غیرمجاز در بخش کندوان میانه

توقیف خودروی حامل فلزیاب غیرمجاز در بخش کندوان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از توقیف یک دستگاه خودروی سواری و کشف یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز، متعلقات مربوطه و یک اسپری فلفل توسط مأموران پاسگاه ترک در بخش کندوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح سه‌شنبه با اعلام این خبر، گفت: مأموران پاسگاه ترک حین اجرای مأموریت و کنترل خودروهای عبوری در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه متعلقات مربوطه و یک اسپری فلفل کشف و ضبط و در این رابطه دو نفر دستگیر و خودروی مورد نظر نیز توقیف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6881451

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