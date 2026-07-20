پایان کار نمایندگان ایران با ۵ طلا و دو برنز

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه با حضور ۲۹۸ تکواندوکار در بخش مردان به میزبانی شهر «چانچئون» برگزار شد که تیم ۱۰ کشورمان توسط یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ۵ مدال طلا، امیرسینا بختیاری و علی نجفی دو مدال برنز کسب کرد. متین رضایی، امیررضا صادقیان و مهران برخورداری هم از رسیدن به مدال بازماند.



نتایج کامل نمایندگان کشورمان:

یاسین ولیزاده در وزن ۵۴- مبارزه نخست «پارک سئون یونگ» از کره جنوبی را شکست داد و در ادامه با پیروزی مقابل «اوهارا» از ژاپن به مرمله نیمه نهایی صعود کرد و سپس «خدابردیف» ازبکستانی را نیز در دو راند از پیش رو برداشت و راهی دیدار پایانی شد. ولیزاده برای کسب مدال طلا به مصاف «وانگ هوون» از کره جنوبی رفت و با کسب پیروزی به نشان طلا دست یافت.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «مان فای» از ماکائو آغاز کرد و سپس «چوی چو» از کره جنوبی را در دو راند از پیش رو برداشت و در ادامه «آن هیانگ» دیگر نماینده میزبان را ۲ بر یک شکست داد و با برتری دو رانده مقابل «کای چنگ» از چین به نیمه نهایی صعود کرد و در دو مبارزه بعدی هم رقبائی از کره جنوبی را شکست داد و صاحب نشان طلا شد.



در وزن ۶۳- کیلوگرم مهدی حاج موسایی پس از یک دور استراحت، «کفن هوانگ» از چین را شکست داد و سپس برابر «پارک» کره ای به برتری دست یافت. وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «علیخان سادیکوف» از قزاقستان در دو راند متوالی به برتری دست یافت و به نیمه نهایی صعود کرد.

حاج موسایی در یک تقابل تکراری با «جون جانگ» کره ای با نتایج ۱۳ بر۴ و ۱۲ بر۴ حریف عنوان دار خود را شکست داد و به فینال صعود کرد. بعد از مسابقات قهرمانی جهان و فینال قهرمانی آسیا، این سومین پیروزی متوالی حاج موسایی برابر دارنده دو طلای جهان و یک برنز المپیک است. مهدی در مبارزه پایانی یک کره ای دیگر را شکست داد و به نشان طلا دست یافت.

امیر سینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم در نخستین مبارزه «گراسیمنکو» از روسیه را در دو راند شکست داد و سپس «هاسئون» از کره جنوبی را با نتیجه ای مشابه پشت سر گذاشت و در ادامه «کوان» دیگر کره ای حاضر در این وزن را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. بختیاری در این مرحله برابر «یونگ کوک» از کشور میزبان دو بریک باخت و برنز گرفت.

محمد حسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم دور نخست «لی مینگسی» از چین را شکست داد و سپس در پیکار با «ژورابایف» از ازبکستان ۲ بر یک به برتری دست یافت و در ادامه «زیبر محمد» از مالزی را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. یزدانی در نیمه نهایی حریفی از کره جنوبی را شکست داد و در مبارزه نهایی هم برابر «جک وودی» از تایلند در دو راند پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در وزن ۸۷+ کیاوگرم آرین سلیمی ابتدا «هائو تانگ» از چین را در دو راند پشت سر گذاشت و سپس برابر «مرات ماولونوف» از ازبکستان در دو راند متوالی و با اختلاف صاحب برتری شد. سلیمی در فینال مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان نیز این ازبکستانی را شکست داده بود. قهرمان المپیک در سومین مبارزه خود «یانگ» از کره جنوبی را نیز با اقتدار از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی صعود کرد.

از قسمت پائین این جدول هم علی نجفی بعد از برتری مقابل «سوفیان الاسبی» از مراکش،ه «ایدن استلی» از استرالیا و نماینده کره جنوبی راهی مبارزه نیمه نهایی شد و در نهایت سلیمی به فینال صعود کرد و با برتری ۲ بر یک مقابل »پارک چون هوی» از کره جنوبی به نشان طلا دست یافت و نجفی هم برنز گرفت.



رقابت های کره جنوبی از سری مسابقات فدراسیون جهانی است و ۲۰ امتیاز در رنکینگ المپیکی برای تکواندوکاران طلایی در پی دارد.

این‌ دوره از مسابقات فردا سه شنبه با برگزاری رقابت های بخش زنان پیگیری می شود.