تکواندوکاران ایران رقبای خود را در مسابقات کره جنوبی شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی کره جنوبی فردا سه شنبه با برگزاری مبارزات بخش بانوان به پایان می‌رسد. در ادامه این مسابقات و در بخش زنان ۲۲۸ تکواندوکار به مصاف هم می روند که تیم اعزامی کشورمان نیز رقابت های خود را برگزار خواهد کرد.

بر همین اساس در وزن ۴۶- کیلوگرم که ۲۶ تکواندوکار حضور دارند «لورن دانسمور» از انگلستان را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده روسیه و قزاقستان خواهد رفت.

روژان گودرزی در میان ۴۳ تکواندوکار حاضر در وزن ۵۳- کیلوگرم ابتدا با «کریستوفل تامژین» از استرالیا پیکار می کند و در صورت برتری با «بیانکا موتا» دیگر استرالیایی این وزن مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۲۷ تکواندوکار مبارزه خواهند کرد که تیم کشورمان دو نماینده دارد. هستی محمدی ابتدا با «مونتانا میلر» از آمریکا مبارزه می کند در صورت برتری به دیدار برنده دو تکواندوکار چینی خواهد رفت. ناهید کیانی هم ابتدا برای پیکار با «مالیک» از هند به روی شیهاپ چانگ خواهد رفت و در صورت برتری «هیمور» از استرالیا را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۶۷- کیلوگرم نیز تیم کشورمان دو نماینده دارد. در وزنی که ۲۷ تکواندوکار وزنکشی کرده اند. فرشته فتحی ابتدا «پایژه کاور» از استرالیا را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده کره و چین خواهد رفت. ساغر مرادی دیگر نماینده کشورمان در این وزن ابتدا به مصاف «پارک سو هیون» از کره جنوبی می رود و در صورت برتری با برنده استرالیا و آمریکا مبارزه خواهد کرد.

باران نعمتی در وزن ۷۳- کیلوگرم در اولین دیدار خود با «چین سیوان» از چین تایپه مبارزه می کند و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران استرالیا، کره جنوبی یا چین را پیش رو خواهد داشت. در این وزن ۲۲ تکواندوکار مبارزه می کنند.

در وزن ۷۳+ کیولگرم دو نماینده کشورمان به همراه ۱۲ تکواندوکار دیگر برای کسب مدال به مصاف هم خواهند رفت. حنا زرین کمر دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف برنده مراکش و چین تایپه می رود. فاطمه احمدی هم ابتدا «میرادجیووا» از ازبکستان را پیش رو دارد و در صورت برتری به مصاف برنده استرالیا و کره جنوبی خواهد رفت. احتمال مبارزه رودروی دو نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی وجود دارد.

امروز در رقابت های بخش مردان تیم کشورمان توسط یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ۵ مدال طلا، امیرسینا بختیاری و علی نجفی دو مدال برنز کسب کرد. متین رضایی، امیررضا صادقیان و مهران برخورداری هم از رسیدن به مدال بازماند.