مجید صادپاپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده گروه‌های تعزیه از این سوگواره اظهار کرد: خوشبختانه در این دوره شاهد حضور گروه‌های باسابقه، توانمند و حرفه‌ای هستیم که کیفیت و اعتبار بخش تعزیه را ارتقا داده‌اند.

وی افزود: در مقایسه با دوره گذشته، امسال تفاوت محسوسی در میزان استقبال گروه‌ها و سطح آثار مشاهده می‌شود و تعدادی از گروه‌های مطرح و صاحب‌نام برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

صادپاپی با بیان اینکه اجرای تعزیه نیازمند هزینه‌های سنگین برای جابه‌جایی گروه، حمل دکور، تجهیزات فنی و لباس‌هاست، تصریح کرد: با وجود این دشواری‌ها، عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام سبب شده هیچ‌یک از این موانع، مانع حضور هنرمندان در این سوگواره نشود.

وی ادامه داد: حضور گروه‌های درجه یک و حرفه‌ای در این دوره، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند این سوگواره در میان فعالان هنر تعزیه و شبیه‌خوانی است.

عضو هیئت انتخاب آثار بخش تعزیه و آیین‌های نمایشی این رویداد، تنوع زبانی آثار را از نکات برجسته دوره امسال دانست و گفت: در این دوره گروه‌هایی با اجرای فارسی و عربی حضور دارند که این ویژگی متناسب با فضای اربعین، ظرفیت ارتباطی ویژه‌ای با مخاطبان ایجاد می‌کند.

صادپاپی با تأکید بر فضای معنوی حاکم بر این بخش اظهار کرد: در این رویداد، بیش از رقابت، عشق و ارادت به امام حسین علیه‌السلام و یاران وفادارش محور حضور هنرمندان است و همه گروه‌ها با نیت خدمت و ادای دین پای کار آمده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه تعزیه در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: تعزیه یکی از اصیل‌ترین هنرهای نمایشی آیینی ایران است که قرن‌ها پیام عاشورا را به نسل‌های مختلف منتقل کرده و حفظ و تقویت آن، ضرورتی فرهنگی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازبینی و انتخاب آثار این بخش بر عهده اسماعیل مجللی، مجید صادپاپی و ناجی عباسی است و هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی از ششم تا سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ به دبیری مصطفی بوعذار و با همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در مرزهای چذابه و شلمچه برگزار می‌شود.