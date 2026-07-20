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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

«بزرگ‌ترین دختر عالم»؛ روایتی ادبی از زندگی حضرت رقیه(س)

«بزرگ‌ترین دختر عالم»؛ روایتی ادبی از زندگی حضرت رقیه(س)

کتاب «بزرگ‌ترین دختر عالم» نوشته سیدمهدی شجاعی، با نثری ادبی و داستانی، بخشی از زندگی حضرت رقیه(س)، دختر خردسال امام حسین(ع)، و رنج‌های او پس از واقعه عاشورا را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بزرگ‌ترین دختر عالم» داستانی است از روزهای تلخ پس از عاشورا؛ روزهایی که حضرت رقیه(س)، دختر کوچک امام حسین(ع)، همراه دیگر بازماندگان کربلا رنج اسارت را تجربه کرد.

سیدمهدی شجاعی در این اثر، با زبانی روان و ادبی، گوشه‌ای از مصائب و مظلومیت این دختر خردسال را روایت کرده است.

هم‌زمان با فرارسیدن پنجم صفر، سالروز وفات حضرت رقیه(س)، بازخوانی این اثر می‌تواند فرصتی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با بخشی از وقایع پس از عاشورا و شخصیت حضرت رقیه(س) باشد.

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این کتاب را در سال ۱۳۸۸، در ۳۲ صفحه، با تصویرگری ماهنی تذهیبی و برای گروه سنی بالای ۹ سال (نونهال) منتشر کرد.

حق نشر کتاب «بزرگ‌ترین دختر عالم» نیز در سال ۱۳۹۳ از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به زبان اسپانیایی به ناشری خارجی واگذار شد.

این کتاب سال گذشته نیز در پویش ملی «خیمه کتاب» که از سوی ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری با همکاری سکوی اینترنتی فراکتاب برگزار شد، در بخش مسابقه کتاب‌خوانی به مخاطبان ۷ تا ۱۲ سال معرفی شد.

کد مطلب 6893638
زهرا اسكندری

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