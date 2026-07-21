به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب‌بازی و صنایع وابسته «ایران تویکس» با هدف معرفی تازه‌ترین دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی و گردهم‌آوردن فعالان این حوزه از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود.

اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری شورای نظارت بر اسباب‌بازی در این رویداد حضور دارد.

تعامل با طراحان، تولیدکنندگان و دیگر فعالان حوزه اسباب‌بازی، از جمله اهداف حضور کانون و شورای نظارت بر اسباب‌بازی در این نمایشگاه است.

غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن A۴، غرفه ۶ نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برپا شده و پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

در پنجمین نمایشگاه «ایران تویکس»، فعالان صنعت اسباب‌بازی تازه‌ترین محصولات، نوآوری‌ها و دستاوردهای خود را عرضه می‌کنند و بازدیدکنندگان نیز فرصت خواهند داشت با جدیدترین تحولات این صنعت آشنا شوند و از دیدگاه‌ها و تجربه‌های متخصصان این حوزه بهره‌مند شوند.

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب‌بازی و صنایع وابسته «ایران تویکس» از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸، در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود.