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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

حضور کانون و شورای نظارت بر اسباب‌بازی در نمایشگاه «ایران تویکس»

حضور کانون و شورای نظارت بر اسباب‌بازی در نمایشگاه «ایران تویکس»

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همراهی شورای نظارت بر اسباب‌بازی در پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب‌بازی و صنایع وابسته «ایران تویکس» در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب‌بازی و صنایع وابسته «ایران تویکس» با هدف معرفی تازه‌ترین دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی و گردهم‌آوردن فعالان این حوزه از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود.

اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری شورای نظارت بر اسباب‌بازی در این رویداد حضور دارد.

تعامل با طراحان، تولیدکنندگان و دیگر فعالان حوزه اسباب‌بازی، از جمله اهداف حضور کانون و شورای نظارت بر اسباب‌بازی در این نمایشگاه است.

غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن A۴، غرفه ۶ نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برپا شده و پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

در پنجمین نمایشگاه «ایران تویکس»، فعالان صنعت اسباب‌بازی تازه‌ترین محصولات، نوآوری‌ها و دستاوردهای خود را عرضه می‌کنند و بازدیدکنندگان نیز فرصت خواهند داشت با جدیدترین تحولات این صنعت آشنا شوند و از دیدگاه‌ها و تجربه‌های متخصصان این حوزه بهره‌مند شوند.

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب‌بازی و صنایع وابسته «ایران تویکس» از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸، در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6894473
زهرا اسكندری

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