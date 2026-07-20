معاون رئیس جمهور:حفظ تولید و مدیریت مصرف اولویت دولت در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه ظهر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر اظهار کرد: این سفر به دستور رئیسجمهور و با هدف بررسی میدانی شرایط استانهای جنوبی، حمایت از مردم و قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت، گاز و برق انجام شده است.
وی با بیان اینکه مردم جنوب کشور بیش از سایر مناطق در معرض حملات دشمن قرار گرفتهاند، افزود: دولت خود را خدمتگزار مردم میداند و از هیچ کمکی برای افزایش تابآوری استانهای جنوبی دریغ نخواهد کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور از کارکنان صنعت انرژی و نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: تلاش مهندسان، کارگران و متخصصان صنعت نفت، گاز و برق در حفظ جریان تولید، کمتر از مجاهدت رزمندگان نیست و استمرار فعالیت این مجموعهها نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور دارد.
قائمپناه با اشاره به آسیب واردشده به زیرساختهای انرژی اظهار کرد: در پی حملات دشمن، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور کاهش یافت، اما بخش مهمی از این ظرفیت با تلاش متخصصان داخلی دوباره احیا شده است. با این حال، برای عبور از زمستان آینده، مدیریت مصرف و صرفهجویی در انرژی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی از مردم خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۷ تا ۲۸ درجه و کاهش مصرف غیرضروری برق و گاز، دولت را در حفظ پایداری شبکه انرژی همراهی کنند و افزود: تأمین برق مناطق جنوبی به دلیل گرمای شدید در اولویت قرار دارد، اما همراهی مردم نقش تعیینکنندهای در عبور از شرایط کنونی دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با عذرخواهی از مردم بابت اعمال خاموشیهای مقطعی در برخی مناطق گفت: هدف از این محدودیتها، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران است. حملات دشمن به برخی نیروگاهها نیز فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد کرده است.
قائمپناه همچنین با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: امسال حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید برق خورشیدی وارد مدار شده و دولت با توسعه این بخش و مدیریت مصرف، به دنبال کاهش ناترازی انرژی است.
وی بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت نیاز دارد و همه باید در حمایت از منافع ملی، مسئولان و مدافعان امنیت کشور یکپارچه عمل کنند.
به گفته وی، پایداری خدمات، استمرار تولید و حفظ آرامش جامعه، نتیجه تلاش مشترک مردم، نیروهای مسلح و کارکنان بخشهای مختلف کشور است.
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