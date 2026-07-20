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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

آتش سوزی خودرو در ورودی پمپ بنزین بلوار پیامبر اعظم بیرجند

آتش سوزی خودرو در ورودی پمپ بنزین بلوار پیامبر اعظم بیرجند

بیرجند-یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در ورودی جایگاه سوخت واقع در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند دچار حریق شد که این حادثه بدون تلفات جانی مهار شد؛ تصاویری از این حادثه را در این ویدئو ببینید.

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به گزارش خبرنگار مهر ، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در ورودی جایگاه سوخت نیروی انتظامی واقع در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند دچار حریق شد که با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این خودرو به‌صورت ناگهانی دچار آتش‌سوزی شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند.

عنایتی افزود: آتش‌نشانان با انجام عملیات اطفای حریق، از گسترش آتش و سرایت آن به جایگاه سوخت جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بیرجند با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مصدوم نداشت، تصریح کرد: علت دقیق وقوع حریق در دست بررسی است.

وی همچنین تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، هیچ‌گونه عامل خارجی یا شواهدی مبنی بر عمدی بودن این حادثه مشاهده نشده و خودرو به‌صورت ناگهانی دچار حریق شده است.

کد مطلب 6893664

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