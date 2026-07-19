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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

برتری ترکیه در دفاع، نسخه شکست ایران را پیچید/حق‌پرست امتیازآورترین شد

برتری ترکیه در دفاع، نسخه شکست ایران را پیچید/حق‌پرست امتیازآورترین شد

علی حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل ترکیه در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف ترکیه رفت و سه بر یک نتیجه را واگذار کرد.

علی حق‌پرست با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. آدیس لاگومژیا از تیم ترکیه نیز با کسب ۲۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۵ پوئن در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۱۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال ترکیه نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۲ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۴ امتیاز حمله، ۱۸ دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6892725
سیده فرزانه شریفی

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