به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در شرایطی برگزار میشود که کشتی ایران در مهرماه و نیمه اول آبان ماه بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی به میزبانی قزاقستان را پیش رو دارد و به همین خاطر هیچ یک از ملیپوشان اعزامی به این دو رویداد مهم اجازه حضور در لیگ را ندارند و تنها میتوانند در مرحله پایانی لیگ کشتی بگیرند.
به احتمال زیاد مرحله پایانی مسابقات لیگ کشتی هم در آذرماه برگزار خواهد شد. با اعلام سازمان لیگ مسابقات لیگ هفته نخست شهریورماه آغاز خواهد شد. باشگاه استقلال برای دومین سال متوالی حضور خود در این مسابقات را قطعی کرده و این بار با کادر فنی و ترکیبی متفاوت پا به میدان خواهد گذاشت.
آبیپوشان فصل گذشته با نام استقلال جویبار و با هدایت کمیل قاسمی در لیگ برتر شرکت کردند. سال گذشته در ترکیب تیم استقلال حسن یزدانی و امیرحسین فیروزپور حضور داشتند اما پس از شکست مقابل بانک شهر به عنوان نایبقهرمانی رسیدند.حالا امسال استقلالیها قرار است با ترکیب کادر فنی متفاوت و با هدایت غلام محمدی در مسابقات لیگ حضور پیدا کنند.
غلام محمدی فصل گذشته نیز به عنوان مدیر فنی تیم خیبر خرمآباد در لیگ برتر کشتی فعالیت میکرد؛ تیمی که بدون بهرهگیری از کشتیگیران ملیپوش و خارجی موفق شد عنوان سوم رقابتها را به دست آورد.
رقابتهای لیگ کشتی امسال هم مثل سال گذشته با حضور دو ملیپوش و ۳ خارجی برگزار خواهد شد و تیمها مجوز دارند تا سقف ۵ ملیپوش خارجی و داخلی جذب کنند. با وجود اینکه سال گذشته تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران همزمان بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند، اما استقبال از لیگ برتر کشتی چندان چشمگیر نبود و در هر دو رشته تنها ۶ تیم حضور داشتند.
در حال حاضر استقلال فعالیت خود در نقلوانتقالات را نیز با قدرت آغاز کرده و تاکنون با ۱۴ کشتیگیر به توافق رسیده است. علی مومنی، علی یحییپور، ابراهیم خواری، عباس ابراهیمزاده، مهدی یوسفی، ابوالفضل شمسیپور، ابوالفضل بابالو و ابوالفضل محمدنژاد کشتیگیرانی هستند که تاکنون قرارداد خود را با استقلال نهایی کردهاند. در کنار آنها نفرات شاخصی همچون امیرحسین زارع، امیرعلی آذرپیرا، یونس امامی و امیرحسین فیروزپور دیده میشود.
امیرحسین زارع تنها کشتیگیری است که هم در مسابقات جهانی و هم بازیهای آسیایی ناگویا به میدان میرود و برای لیگ برتر با استقلال به توافق رسیده است، البته او به عنوان سهمیه ملیپوش در ترکیب استقلال حضور خواهد داشت. آذرپیرا و یونس امامی نیز با وجود حضور در فهرست تیم کشتی آزاد در بازیهای آسیایی، در لیگ برتر سهمیه ملیپوش محسوب نمیشوند.
فیروزپور، دیگر ملیپوش استقلال همراه با زارع در رقابتهای جهانی قزاقستان روی تشک خواهد رفت. او سال گذشته مدال برنز وزن ۹۲ کیلوگرم جهان را کسب کرد. زارع نیز در کارنامه خود دو مدال المپیک شامل نقره توکیو ۲۰۲۰ و برنز پاریس ۲۰۲۴، سه مدال طلای جهان در سالهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ و یک مدال برنز جهان در سال ۲۰۲۲ را به ثبت رسانده است.آبیها همچنین برای وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی، قهرمان جوانان و امیدهای جهان را نیز جذب کردهاند؛ کشتیگیری که در لیگ فصل گذشته دو مرتبه موفق شد امیرحسین فیروزپور را شکست دهد.
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