به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران‌خودرو، این شرکت در این مرحله از فروش محصولات خود، ۹ هزار دستگاه از خودروهای تارا دستی V۱P، دنا پلاس دستی رینگ آلومینیومی، رانا پلاس و سورن پلاس XU۷P رینگ آلومینیومی را به صورت فروش قطعی و با موعد تحویل ۳۰ روزه عرضه می‌کند.

در این مرحله، ثبت درخواست خرید به صورت اینترنتی و بدون برگزاری قرعه‌کشی انجام می‌شود و متقاضیان باید هنگام ثبت درخواست، وجه خودرو را در حساب بانکی خود موجود داشته باشند تا فرآیند پرداخت و ثبت‌نام تکمیل شود.

براساس برنامه اعلام‌شده، ثبت‌نام متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از ساعت ۹ تا ۱۷ روز سه‌شنبه ۳۰ تیر و همچنین ساعت ۹ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ تیر انجام خواهد شد.

متقاضیان عادی نیز می‌توانند از ساعت ۹ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.

متقاضیان برای ثبت درخواست خرید و دریافت جزئیات شرایط فروش می‌توانند به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.