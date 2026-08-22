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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

هوا در چهارمحال و بختیاری خنک می‌شود

هوا در چهارمحال و بختیاری خنک می‌شود

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: روند کلی دما تا پایان هفته کاهشی بوده اما ممکن است فردا اندکی افزایش دما داشته باشیم.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از امروز تا روز سه‌شنبه یک موج کم‌فشار وارد استان می‌شود که موجب افزایش ناپایداری‌ها در سطح استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: این ناپایداری‌ها عمدتاً به شکل افزایش تندبادهای لحظه‌ای بروز می‌کند و احتمال بارش‌های پراکنده به صورت رگبار در ارتفاعات و برخی نقاط استان وجود دارد که این موضوع به‌ویژه برای کشاورزان خطرناک است؛ چرا که برخی محصولات از جمله لوبیا، گندم در بعضی مناطق که هنوز برداشت نشده در معرض آسیب هستند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر مخاطرات ناشی از وزش بادهای با سرعت بالا در سطح استان، خاطرنشان کرد: احتمال بارش‌ها به‌ویژه برای امروز و فردا در ارتفاعات استان بیشتر است.

نوروزی همچنین از گزارش گرد و غبار در سطح استان خبر داد و گفت: مقدار گرد و غبار طی امروز و فردا کاهش می‌یابد، اما همچنان برای بیماران تنفسی توصیه می‌شود تا حد امکان از حضور در فضاهای باز به‌ویژه در مواقع افزایش غلظت غبار خودداری کنند، کیفیت هوا در برخی ساعات ناسالم گزارش شده و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید نیز مشاهده شده است.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان بیان داشت: روند کلی دما تا پایان هفته کاهشی است اما ممکن است فردا اندکی افزایش دما داشته باشیم.

کد مطلب 6923737

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