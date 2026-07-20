به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سوگواری شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و یادبود رهبر شهید و اعضای شهید خانواده حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز ۲۹ تیر ماه با حضور مدیر، معاونان، استادان و طلاب مدرسه علمیه ثقلین تهران در نمازخانه این مدرسه برگزار می شود.

حجت الاسلام صادق رئوف مدیر حوزه علمیه ثقلین در این مراسم با اشاره به اهمیت و فضیلت‌ سوگواری و گریه بر امام حسین علیه السلام، گفت: وقتی کتاب نقش ائمه اطهار علیهم السلام در احیای دین را مطالعه می کنیم به نکات جالب پی می بریم.

مدیر مدرسه علمیه ثقلین تهران در ادامه با اشاره ماجرای خراب کردن خانه خدا، افزود: حضرت سیدالشهدا علیه السلام در برابر چنین قومی که حرمت خانه خدا را نیز نگه نداشتند ایستادگی کردند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به فضیلت زیارت عاشورا و اینکه بزرگان حوزه های علمیه مفید به قرائت این زیارت بودند، گفت: یمنی ها مقید به خواندن زیارت عاشورا هستند و وقتی شاهد ایثار و استقامت مردم مقتدر یمن و حوثی ها هستیم ارتباط به همین تقید به عبادت دارد.

مدیر حوزه علمیه ثقلین در ادامه با بیان اینکه ۲۲ درخواست در زیارت عاشورا وجود دارد، اضافه کرد: اگر کسی عمدا به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نرود گناه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: قربی که حضرت سیدالشهدا علیه السلام نزد خداوند دارند موجب می شود ما همه روزه مقید به قرائت زیارت عاشورا باشیم.

مدیر حوزه علمیه ثقلین در ادامه با اشاره به حضور حداقل ۲۳ بچه در واقع عاشورا، ادامه داد: حضرت رقیه سلام الله علیها هر بار به نیابت از سایر بچه ها از پدر درخواست آب می کردند. وقتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، فردی از لشکر یزیدیان برای بچه ها و حضرت رقیه سلام الله علیها آب آوردند، دردانه حضرت سیدالشهدا علیه السلام آب را نخوردند.

حجت الاسلام رئوف در ادامه با اشاره به اهمیت جذب و تربیت طلاب از شرایط امروز جامعه، گفت: مدرسه علمیه ثقلین با دارا بودن امکان تحصیلی مختلف در خدمت داوطلبان حوزه های علمیه است.

مدیر مدرسه علمیه ثقلین گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه جذب طلبه در این حوزه علمیه می توانند با شماره های ۰۲۱۷۷۲۹۸۸۸۶ و ۰۹۱۰۷۳۴۱۵۰۷ تماس بگیرند. مدرسه علمیه ثقلین در تهران، بزرگراه شهید سلیمانی، بعد از بزرگراه شهید باقری، خیابان احمدیان واقع شده است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات جامعه و تداوم تجاوز رژیم تروریستی آمریکا به کشورمان، گفت: پیروان و محبان حضرت امام حسین علیه السلام با اقتدار در برابر استکبار جهانی و رییس جمهور تروریست و خبیث آمریکا ایستادگی خواهد کرد.