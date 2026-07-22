جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای پوشش امدادی اربعین حسینی اظهار کرد: بخشی از اقدامات ما مربوط به ایجاد زیرساختها، بخشی مربوط به استقرار آمبولانسها و بخشی نیز مربوط به استقرار تیمهای امدادی پیاده در گلوگاهها و نقاط پرتردد مسیر زائران است.
وی با تأکید بر اینکه نقش زائران در حفظ سلامت خود بسیار مهم است، افزود: توصیه ما این است که زائران زمان حرکت خود را بهگونهای تنظیم کنند که هنگام غروب به مرزهای کشور برسند، زیرا مرزهایی مانند شلمچه، چذابه، مهران و خسروی در طول روز با گرمای شدید مواجه هستند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: زائران بهتر است عبور از مرز و ادامه مسیر تا نجف را در ساعات شب انجام دهند. همچنین پس از رسیدن به نجف، استراحت کافی داشته باشند و پیادهروی در مسیر نجف تا کربلا را نیز بیشتر در ساعات شب انجام دهند تا خطر گرمازدگی کاهش یابد.
میعادفر با اشاره به احتمال ازدحام در مرزها گفت: اگرچه در سال گذشته زمان عبور از مرز بسیار کوتاه بود، اما باید برای هرگونه تأخیر احتمالی در گیتهای مرزی یا اختلالات پیشبینینشده آمادگی داشت؛ بنابراین برنامهریزی مناسب زمان سفر اهمیت زیادی دارد.
وی یکی از مهمترین توصیههای بهداشتی را مصرف منظم مایعات دانست و تصریح کرد: زائران نباید منتظر بمانند تا احساس تشنگی یا علائم گرمازدگی پیدا کنند، بلکه باید بهطور مرتب آب بنوشند و همیشه آب کافی همراه داشته باشند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: هرچند در طول مسیر موکبهای متعددی برای توزیع آب و خدمات رفاهی مستقر هستند، اما در شرایط ازدحام جمعیت ممکن است دسترسی فوری به آنها امکانپذیر نباشد؛ بنابراین همراه داشتن آب ضروری است.
میعادفر همچنین به زائران توصیه کرد از پرخوری و مصرف غذاهای سنگین یا غذاهایی که با ذائقه و شرایط جسمی آنها سازگار نیست، خودداری کنند تا از بروز مشکلات گوارشی در طول سفر جلوگیری شود و با رعایت این توصیهها و همکاری زائران، مراسم اربعین امسال نیز با سلامت و ایمنی کامل برگزار شود.
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