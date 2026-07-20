شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به بیش از ۵۲۰۰ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به بیش از پنج هزار و دویست نفر خبر دادند.

این منابع از ادامه جستجو برای مفقودان خبر دادند.

روز گذشته «خورخه رودریگز»، رئیس مجلس ملی (پارلمان) ونزوئلا، آمار کشته‌شدگان دو زمین‌لرزه شدیدی که ۲۴ ژوئن گذشته (۳ تیر ۱۴۰۵) این کشور را لرزاند، پنج هزار و ۱۱۹ نفر اعلام کرده بود.

رودریگز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در رابطه با آخرین تحولات زمین‌لرزه‌های ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری ونزوئلا، اعلام کرده بود که شمار کشته‌شدگان ۵۰ تن افزایش یافته در حالی که آمار رسمی مجروحان برای بیش از یک هفته بدون تغییر باقی مانده و همچنان ۱۶ هزار و ۷۴۰ تن است.

این در حالی است که عملیات جستجو و نجات در ونزوئلا در میانه نگرانی‌ها از افزایش آمار کشته‌ها و زخمی‌ها همچنان ادامه دارد، در حالی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز پیشتر اعلام کرده که هزینه خسارت‌های مادی مستقیم زمین‌لرزهای اخیر این کشور نزدیک به ۶.۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.