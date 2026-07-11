شمار قربانیان زلزله ونزوئلا از ۴۳۰۰ نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «خورخه رودریگز» رئیس پارلمان ونزوئلا با انتشار آخرین آمار رسمی از زلزله ویرانگر ۲۴ ژوئن، اعلام کرد که شمار جان‌باختگان این حادثه به ۴۳۳۳ نفر افزایش یافته و ۱۶۷۴۰ تن نیز مجروح شده‌اند.

این زمین‌لرزه ۷.۵ ریشتری که در سال‌های اخیر در این منطقه کم‌سابقه بوده، خسارات زیرساختی گسترده‌ای بر جای گذاشته است؛ به طوری که ۱۹۰ ساختمان کاملاً تخریب و ۸۵۶ واحد دیگر دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. بر اساس داده‌های دولتی، تاکنون ۱۷۳۴۵ نفر آواره شده‌اند و دولت فرآیند امدادرسانی به بیش از ۸۶ هزار خانواده را با توزیع بیش از ۹۵۰۰ تن مواد غذایی مدیریت کرده است.

در جریان عملیات جست‌وجو و نجات، نیروهای امدادی موفق به نجات ۶۴۶۲ نفر از زیر آوار شده‌اند و در مجموع ۲۳۸۲۰ مصدوم نیز در مراکز درمانی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند. این زمین‌لرزه به عنوان یکی از مهلک‌ترین حوادث طبیعی اخیر در منطقه گزارش شده است.