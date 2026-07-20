دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی حسینیپور، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیتهای موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، بر ضرورت تقویت همکاریهای فیمابین به خصوص در زمینههای اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، فرهنگی و کنسولی تاکید کرد.
سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی حسینیپور، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیتهای موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
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