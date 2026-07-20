به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست وبیناری استانداران و فرمانداران درگیر جنگ با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور و علی زینی وند معاون سیاسی وزارتخانه، استانداران و فرمانداران، گزارشی از وضعیت استان ها و شهرستان خود ارائه کردند.

علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: این جلسه به دستور وزیر کشور برگزار شد تا گزارشی از وضعیت استان‌ها و شهرستان‌های درگیر جنگ دریافت شود.

زینی‌وند تصریح کرد: امور استان‌هایی که حتی تا دیشب مورد تهاجم دشمن بودند، به خوبی مدیریت شده‌ است. از مدیریت دقیق استانداران و فرمانداران که به‌رغم حملات دشمن، به دنبال حفظ آرامش مردم و ترمیم سریع آسیب‌های ناشی از حملات بودند، تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌ها در برگزاری باشکوه آیین مردمی تشییع قائد شهید امت در سراسر کشور، تصریح کرد: این مراسم باشکوه با اقدامات مؤثر استانداران و فرمانداران به خوبی برگزار شد.

در ادامه، منصور بیجار استاندار سیستان‌وبلوچستان که به صورت حضوری در این نشست شرکت کرده بود، اظهار داشت: با پیاده‌سازی اهداف دولت با رهنمودهای وزیر کشور، شرایط استان، خوب است. مردم در کنار دولت ‌و نظام پای کار بودند و هستند.

وی افزود: استان سیستان‌وبلوچستان تاکنون ۷۰ بار مورد حمله قرار گرفته و زیرساخت‌ها، بندر و فرودگاه ایرانشهر که کاملا مهندسی و غیرنظامی است، ساختمان هواشناسی و ۴ نقطه در استان شامل خوابگاه‌ها و آسایشگاه سربازان، از اهداف این حملات بودند.

سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان نیز گفت: در این مدت بیش از ۱۱۰ اصابت داشتیم که به شهادت ۸ نفر از هم‌وطنان منجر شد. به‌رغم همه این اتفاقات، روحیه مردم خوب است. پس از انفجار در مجاورت بیمارستان شهید بقایی، بیمارستان به سرعت تخلیه شد؛ اما صبح روز بعد بیماران و کادر درمان بازگشتند. برخی پرستان، بیماران را به خانه خودشان بردند. این احساس همدلی در میان مردم و کادر درمان مایه افتخار است.

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز از روحیه بالای مدیران برای خدمت‌رسانی به مردم خبر داد و تاکید کرد: گروه‌ها و مصالح لازم برای جبران و بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی از حملات دشمن آمریکایی-صهیونی فراهم است و مشکل خاصی در استان وجود ندارد.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان که از حاضران این جلسه بود، با اشاره به حمله دشمن به فرودگاه سمنان، تصریح کرد: تیم شورای تامین استان بلافاصله در محل حاضر شد و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز با بیان اینکه از زمان آتش‌بس، روزی نبوده که استان مورد حمله قرار نگیرد، گفت: اصابت‌های متعدد پرتابه را در بخش‌های مختلف استان داشتیم. در همه بخش‌ها تلاش می‌کنیم در کمترین زمان به وضعیت متعادل قبلی برگردیم.

استاندار هرمزگان در ادامه گفت: با تدابیر رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، پرچم دولت در استان هرمزگان برافراشته است و مقاومت تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

در ادامه نیز فرمانداران قشم، ایرانشهر، ماهشهر، بوشهر، کنارک، امیدیه و سیریک به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت شهرستان‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.







