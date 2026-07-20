به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی ضمن تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: بررسی لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه در دستورکار نشست امروز کمیسیون قرار داشت. در این نشست اعضای کمیسیون در راستای وظیفه قانونی خود با حضور کارشناسان فراجا، دولت و کارشناسانی از مرکز پژوهش ها این موضوع را به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی در ادامه اظهار کرد: در ادامه این نشست، کارشناسان فراجا و دولت، پیشنهادات خود را در خصوص لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون ارائه کرده و همچنین نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص پیشنهادات دولت ارائه کرده و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند. اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اهمیت تعیین مدت بیشتری برای اعتبار گذرنامه نظرات خود را بیان کردند و در نهایت موضوع تعیین اعتبار گذرنامه های جدید برای افراد ۱۵ سال سن و بالاتر، به مدت ۱۰ سال و افراد زیر ۱۵ سال به مدت ۷ سال در کمیسیون به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به جزئیات نشست ظهر امروز این کمیسیون تصریح کرد: دستور کار این نشست، بررسی مسائل روز کشور، حملات دشمن آمریکایی به کشورمان، آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و موضوع بازدید از مناطق جنوبی کشور بود.اعضای کمیسیون در راستای وظیفه نظارتی خود، به مسائل روز کشور پرداخته و به بیان مطالب در خصوص بحث گرانی ها، معیشت مردم و روند افسار گسیخته تورم در کشور بخصوص موضوع ضرورت افزایش مبلغ کالا برگ های الکترونی پرداخته و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان داشتند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراها افزود: در خصوص آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین عملکرد شورای ششم نیز، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، بعنوان کمیسیون اصلی، به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و عملکرد شورای ششم بیان داشتند.

وی افزود: همچنین در این نشست موضوع حملات اخیر دشمن آمریکایی به جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بازدیدی از این مناطق صورت گیرد تا در جریان آخرین وضعیت این مناطق قرار گیریم.