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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

بررسی آخرین وضعیت حملات دشمن به استان‌های جنوبی در کمیسیون شوراها

بررسی آخرین وضعیت حملات دشمن به استان‌های جنوبی در کمیسیون شوراها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، از بررسی آخرین وضعیت حملات دشمن آمریکایی به جنوب کشور در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله بیاتی ضمن تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: بررسی لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه در دستورکار نشست امروز کمیسیون قرار داشت. در این نشست اعضای کمیسیون در راستای وظیفه قانونی خود با حضور کارشناسان فراجا، دولت و کارشناسانی از مرکز پژوهش ها این موضوع را به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی در ادامه اظهار کرد: در ادامه این نشست، کارشناسان فراجا و دولت، پیشنهادات خود را در خصوص لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون ارائه کرده و همچنین نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص پیشنهادات دولت ارائه کرده و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند. اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اهمیت تعیین مدت بیشتری برای اعتبار گذرنامه نظرات خود را بیان کردند و در نهایت موضوع تعیین اعتبار گذرنامه های جدید برای افراد ۱۵ سال سن و بالاتر، به مدت ۱۰ سال و افراد زیر ۱۵ سال به مدت ۷ سال در کمیسیون به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به جزئیات نشست ظهر امروز این کمیسیون تصریح کرد: دستور کار این نشست، بررسی مسائل روز کشور، حملات دشمن آمریکایی به کشورمان، آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و موضوع بازدید از مناطق جنوبی کشور بود.اعضای کمیسیون در راستای وظیفه نظارتی خود، به مسائل روز کشور پرداخته و به بیان مطالب در خصوص بحث گرانی ها، معیشت مردم و روند افسار گسیخته تورم در کشور بخصوص موضوع ضرورت افزایش مبلغ کالا برگ های الکترونی پرداخته و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان داشتند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراها افزود: در خصوص آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین عملکرد شورای ششم نیز، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، بعنوان کمیسیون اصلی، به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و عملکرد شورای ششم بیان داشتند.

وی افزود: همچنین در این نشست موضوع حملات اخیر دشمن آمریکایی به جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بازدیدی از این مناطق صورت گیرد تا در جریان آخرین وضعیت این مناطق قرار گیریم.

کد مطلب 6893714
زهرا علیدادی

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