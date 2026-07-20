به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، این تفاهم‌نامه با امضای احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری و علی آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، زمینه همکاری‌های مشترک دو سازمان را در حوزه‌های آموزش، پژوهش، خدمات حرفه‌ای و حمایت از سرمایه انسانی نظام سلامت فراهم می‌کند.

با توجه به نقش مکمل پرستاران و روان‌شناسان در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، این همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دو سازمان برای توسعه برنامه‌های مشترک، تقویت رویکردهای بین‌رشته‌ای و ارتقای سلامت روان در جامعه شکل گرفته است.

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، توجه به سلامت روان پرستاران و پیشگیری از فرسودگی شغلی است. همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، بهره‌گیری از توان علمی دو سازمان و همکاری در تدوین استانداردها و برنامه‌های حرفه‌ای از دیگر زمینه‌های این همکاری خواهد بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو سازمان با تشکیل کارگروه مشترک، اجرای برنامه‌های همکاری را پیگیری کرده و برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه‌ریزی خواهند کرد.

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مؤثر در تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای در نظام سلامت کشور دانست. همکاری‌ که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دو سازمان، می‌تواند به ارتقای سلامت روان پرستاران، افزایش کیفیت خدمات مراقبتی و درمانی و در نهایت ارتقای سلامت روان جامعه کمک کند.