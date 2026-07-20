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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

۶ نفر در آتش‌سوزی منزل مسکونی در بندرعباس جان باختند

۶ نفر در آتش‌سوزی منزل مسکونی در بندرعباس جان باختند

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از جان‌باختن ۶ نفر در پی وقوع آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در محله اسلام‌آباد این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از وقوع یک حادثه آتش‌سوزی مرگبار در یک منزل مسکونی خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۴۲ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه واقع در بلوار تارالله واقع در محله اسلام‌آباد اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی را انجام داده و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

لیاقت، تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست دادند.

وی، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6893916

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