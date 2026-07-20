به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از وقوع یک حادثه آتش‌سوزی مرگبار در یک منزل مسکونی خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۴۲ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه واقع در بلوار تارالله واقع در محله اسلام‌آباد اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی را انجام داده و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

لیاقت، تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست دادند.

وی، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.