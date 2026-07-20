نماهنگ «اشک خرابه» روایتی هنری از مظلومیت حضرت رقیه منتشر شد 

عادل ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل و آماده‌سازی نماهنگ آیینی «اشک خرابه» همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها خبر داد و اظهار کرد: این اثر موسیقایی که با رویکردی مبتنی بر روایتگری وقایع تاریخی کربلا و پس از آن در شام تولید شده، تلاشی برای به تصویر کشیدن بخشی از مصائبِ وارد شده بر خاندان عصمت و طهارت است.

وی ضمن تبیین اهمیتِ فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای مذهبی، «تعظیم شعائر دینی» را وظیفه‌ای همگانی دانست و افزود: امروز در عصری زندگی می‌کنیم که ابزارهای رسانه‌ای، نقشی حیاتی در انتقال مفاهیم عمیق دینی به نسل‌های جدید ایفا می‌کنند. تعظیم شعائر الهی تنها به برگزاری مجالس سنتی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای هنری و چندرسانه‌ای است تا بتوان پیام مظلومیت خاندان پیامبر (ص) را با زبانی گیرا، هنرمندانه و در عین حال متین به گوش مخاطبان در سراسر جهان رساند.

این مداح آیینی با اشاره به محوریت شخصیت حضرت رقیه (س) در این اثر گفت: نام حضرت رقیه (س) در تاریخ تشیع، نمادی از مظلومیت و در عین حال صلابت در عین خردسالی است. تولید نماهنگی با موضوعیت این بانوی بزرگوار، فرصتی بود تا بتوانیم بخشی از رنج‌های اسارت اهل‌بیت (ع) در شام را با تکیه بر اشعارِ آیینیِ فاخر و فضاسازی موسیقایی، بازخوانی کنیم. هدف ما در «اشک خرابه» این بود که بدون پرده‌دری در بیان مصائب و با حفظ حریمِ قدسی اهل‌بیت (ع)، پیوند عاطفی مخاطب را با تاریخِ پرحادثه پس از عاشورا تقویت کنیم.



وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ وقار و اصالت در مداحی و آثار هنری آیینی، افزود: در تولید این اثر، تلاش تیم فنی و هنری بر این بوده است که موسیقی و تصویر، در خدمت کلام و مضمون قرار بگیرند. هنر مداحی و نوحه‌سرایی وقتی در قالب یک اثر تصویریِ منسجم ارائه می‌شود، مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش عوامل آن می‌گذارد؛ چرا که باید مراقب بود در مسیر جذاب‌سازی اثر، اصالتِ روضه و سوگواری تحت‌الشعاع قرار نگیرد. «اشک خرابه» بر پایه همین اصل تولید شده و سعی دارد ضمن رعایت استانداردهای فنی، روح حزن و معنویت روضه‌های حضرت رقیه (س) را به مخاطب منتقل کند.



این ذاکر خاندان آل‌الله درباره جزئیات تولید و تیم همراه این پروژه بیان کرد: شعر این اثر از سروده‌های کربلایی ناصر دودانگه است که با نگاهی دقیق به ابعاد عاطفیِ واقعه شام سروده شده و تنظیم موسیقایی آن توسط علی کرمانی به گونه‌ای انجام شده که فضای حماسی حزن‌آلود مرثیه را به خوبی القا کند.

ایزانلو با تأکید بر اینکه کار برای اهل‌بیت (ع) انتها ندارد، گفت: نماهنگ «اشک خرابه» مراحل نهایی تولید خود را پشت سر گذاشته و همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت رقیه (س) از طریق رسانه‌های رسمی و بسترهای فرهنگی در دسترس ارادتمندان قرار خواهد گرفت. امیدواریم این اثرِ کوچک، توشه‌ای برای روزِ بازپسین و مرهمی بر دل‌های سوخته‌ی محبانِ خاندانِ رسولِ خدا (ص) باشد.