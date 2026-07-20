آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۳۰ امروز دوشنبه، وقوع آتش‌سوزی در محل دپوی چوب واقع در محدوده دیزل‌آباد، خیابان چوب‌فروش‌ها، به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از چند ایستگاه آتش‌نشانی سطح شهر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق با حضور ۲۲ آتش‌نشان و بهره‌گیری از ۹ دستگاه خودروی اطفایی و امدادی آغاز شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آتش‌نشانان با اجرای عملیات تخصصی و تلاش مستمر، پس از حدود دو ساعت موفق شدند شعله‌های آتش را به طور کامل مهار کرده و از سرایت آن به بخش‌های مجاور جلوگیری کنند.

قادری با اشاره به اینکه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت، خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی در دستور کار قرار دارد و نتایج آن پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.