آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۳۰ امروز دوشنبه، وقوع آتشسوزی در محل دپوی چوب واقع در محدوده دیزلآباد، خیابان چوبفروشها، به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از چند ایستگاه آتشنشانی سطح شهر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق با حضور ۲۲ آتشنشان و بهرهگیری از ۹ دستگاه خودروی اطفایی و امدادی آغاز شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آتشنشانان با اجرای عملیات تخصصی و تلاش مستمر، پس از حدود دو ساعت موفق شدند شعلههای آتش را به طور کامل مهار کرده و از سرایت آن به بخشهای مجاور جلوگیری کنند.
قادری با اشاره به اینکه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت، خاطرنشان کرد: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع این آتشسوزی در دستور کار قرار دارد و نتایج آن پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
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