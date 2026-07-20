کشف بیش از ۴۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان‌نیا، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده با تریلر تانکر مخصوص حمل گاز مایع مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: برابر اقدامات اطلاعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سیریک این کامیون کشنده با پلاک انتظامی و بارنامه جعلی در محور اصلی میناب به سیریک شناسایی شد و با حضور فرمانده انتظامی شهرستان دو تیم عملیاتی با شگردهای خاص پلیسی خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک، تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد پلمب‌های شرکت گاز و گمرک نیز جعلی است و پس از انتقال خودرو به مقر فرماندهی شهرستان با هماهنگی قضائی در زمان تست شیرهای مخازن مشخص شد به جای گاز مایع سوخت گازوئیل در مخازن بارگیری شده است.

درخشان‌نیا، خاطرنشان کرد: با انجام استعلامات و بررسی‌های تکمیلی ۴۷ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و قاچاق کشف و در این رابطه راننده خودرو دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با قاچاق کالا و سوخت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.