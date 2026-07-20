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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

روسیه: آماده کمک به حل مسالمت‌آمیز اختلاف میان آمریکا و ایران هستیم

روسیه: آماده کمک به حل مسالمت‌آمیز اختلاف میان آمریکا و ایران هستیم

معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: آماده کمک به حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان آمریکا و ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر عالم‌اف (Alexander Alimov) معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه روسی «ایزوستیا» اعلام کرد: آماده‌ایم تا در حل مسالمت‌ آمیز اختلافات میان آمریکا و ایران، و همچنین میان ایرانیان و اعراب، مشارکت کنیم.

معاون وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه افزود: ما با کمال میل بستری برای گفتگوی کشورهای عرب منطقه و ایران فراهم خواهیم کرد، اما قصد تحمیل خود را نداریم.

این در حالیست که تجاوزهای اخیر به ایران، و نیز ۲ تجاوز پیشین نظامیان تروریست آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

کد مطلب 6894040

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