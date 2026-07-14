لاوروف: ازسرگیری حملات آمریکا به ایران نقض آشکار تفاهمنامه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: اقدامات رژیم کییف در دریای آزوف، دریای سیاه و قاره آفریقا دیگر حتی راهزنی هم نامیده نمیشود، بلکه تروریسم آشکار است.خط لوله انتقال گاز «بلو استریم» (جریان آبی) به طور مداوم هدف حملات اوکراین قرار میگیرد.
وی گفت: امیدواریم ترکیه ارزیابی خود از موضوع اوکراین و رویدادها را به صورت علنی ارائه کند و در این زمینه پیامی قاطع و شفاف به رژیم تروریستی در کییف بفرستد.
وزیر خارجه روسیه افزود: اروپا و اوکراین تمام تلاش خود را به کار بستند تا آمریکا را از توافقات و تفاهمهای حاصلشده در آلاسکا منصرف کنند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ادامه درباره ایران تصریح کرد: رئیسجمهور پوتین بارها بر حمایت خود از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تأکید کرده است. ما امیدوار بودیم که یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در عمل اجرایی شود.آنچه [اکنون] در قبال ایران رخ میدهد مایوسکننده است و به هیچ نتیجه خوبی ختم نخواهد شد.
وی افزود: ازسرگیری حملات آمریکا به ایران، نقض صریح یادداشت تفاهم است. وقایع جاری، درهای اجرای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران را میبندد.
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