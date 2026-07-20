بوکسورهای ایران رقبای خود را در جام نخبگان ارمنستان شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تورنمنت بین‌المللی جام نخبگان ارمنستان از صبح فردا (سه‌شنبه، ۳۰ تیرماه) به میزبانی شهر ایروان آغاز خواهد شد و تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران با سه نماینده در این مسابقات حضور دارد.

ماردین فریدونی، بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم ایران، عصر روز سه‌شنبه در نخستین مبارزه خود مقابل «الکس آنیان» از ارمنستان به روی رینگ خواهد رفت.

هادی محمدنژاد، نماینده وزن ۹۰ کیلوگرم کشورمان، نیز روز جمعه نخستین دیدار خود را برابر «توربک» از ازبکستان برگزار می‌کند.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم نیز امیررضا ملک‌ خطابی روز جمعه در اولین مبارزه خود به مصاف «تیرگان» از ارمنستان خواهد رفت.

هدایت تیم ملی بوکس ایران در این رقابت‌ها بر عهده جمال صنعتی، مربی تیم ملی، است