به گزارش خبرنگار مهر، داور نامدار عصر امروز دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن قدردانی از زحمات رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بر اهتمام ویژه ایشان بر مباحث و اقدامات امور اراضی، بهویژه صیانت از اراضی کشاورزی، تأکید کرد و از پیگیریها و اقدامات مدیریت امور اراضی استان نیز قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه طرح یکپارچهسازی و تجمیع اراضی ابزاری مؤثر در افزایش بهرهوری کشاورزی است، گفت: نتایج اجرای این طرح در استان لرستان نشان میدهد که این سیاست ملی، بهتدریج به یکی از مؤثرترین ابزارهای افزایش بهرهوری بخش کشاورزی تبدیل شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این دیدار بیان کرد: یکپارچهسازی اراضی، راهبردی مؤثر برای افزایش بهرهوری آب، توسعه مکانیزاسیون و تقویت امنیت غذایی کشور است.
نامدار صیادی، افزود: بسیاری از تخلفات در حوزه زمین ناشی از ناآگاهی از قوانین، خلأهای قانونی و سوءاستفاده از مقررات است، بنابراین، فرهنگسازی و آموزش در حفاظت از اراضی کشاورزی نقشی مهم و ضروری دارد.
وی پیشگیری از تخلفات در حوزه زمین را راهبردی مؤثر برای تقویت امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد: حفظ اراضی کشاورزی از اولویتهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان است و یگان حفاظت، بازوی اجرایی این اولویت مهم به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باوجود شرایط ناشی از تخریب ساختمان ستاد سازمان بر اثر حمله وحشیانه رژیم منحوس آمریکایی - صهیونیستی و ازبینرفتن تمامی امکانات، فعالیتهای این سازمان، بهویژه در حوزه امور اراضی و یگانهای حفاظت، بدون هیچگونه وقفهای و از دو روز پس از وقوع حادثه، باقدرت و انسجام ادامه یافته است.
صیادی همچنین با اشاره به ازبینرفتن کلیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری، تجهیز امکانات مدیریت امور اراضی استان را ضروری دانست و خواستار مساعدت سازمان امور اراضی کشور شد.
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