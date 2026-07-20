به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بازگشایی و جریان یافتن آب در بستر زاینده‌رود، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش موقت جمعیت برخی از انواع حشرات و پشه‌ها در پارک‌های ساحلی و حاشیه رودخانه بوده‌ایم؛ موضوعی که موجی از گلایه‌ها و تماس‌های مردمی را به همراه داشت و شهروندان خواستار ساماندهی این وضعیت برای تردد آسوده‌تر در فضای سبز شهری شدند.

در همین راستا، جلسه ستاد پیشگیری و کنترل آفات گیاهی استان اصفهان با محوریت بررسی این موضوع تشکیل شد تا راهکارهای کارشناسی و فوری برای رفع مزاحمت این حشرات و در عین حال حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه اتخاذ شود.

پیامد طبیعی احیای زاینده‌رود و زنجیره غذایی پرندگان

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروجی این نشست تخصصی اظهار داشت: افزایش موقت جمعیت برخی از حشرات و پشه‌ها طی هفته‌های اخیر در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و پارک‌های اطراف آن، مستقیماً با جریان یافتن آب در رودخانه مرتبط بوده و یکی از پیامدهای طبیعی و زیست‌محیطی احیای اکوسیستم رودخانه به شمار می‌رود.

وی درباره علت علمی تجمع این حشرات توضیح داد: افزایش چشمگیر رطوبت هوا، ایجاد آبگیرهای کم‌عمق و مانداب‌های پراکنده در حاشیه رودخانه و همچنین نورپردازی‌های متعددی که در پارک‌های ساحلی طراحی شده، اصلی‌ترین عوامل جذب و تکثیر این حشرات در فضاهای عمومی شهری طی روزهای گذشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه شهروندان نباید نگران انتقال بیماری از طریق این حشرات باشند، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های علمی و دقیق انجام شده توسط کارشناسان مرکز بهداشت استان، این حشرات و پشه‌ها به هیچ‌عنوان ناقل بیماری‌های مشترک یا واگیردار نیستند. این جانداران بخشی از زنجیره غذایی طبیعی رودخانه به شمار می‌روند و تغذیه پرندگان کوچک و سنجاقک‌های منطقه را تامین می‌کنند؛ بنابراین حذف کامل آن‌ها امکان‌پذیر و علمی نیست، بلکه کنترل جمعیت آن‌ها مدنظر است.

آغاز عملیات ضربتی بهسازی محیطی و مه‌پاشی لاروها

شیشه فروش با اشاره به گزارش‌ها و پیام‌های گلایه‌آمیز شهروندان مبنی بر مزاحمت این حشرات برای عابران، ورزشکاران و خانواده‌ها در فضاهای تفریحی حاشیه رودخانه، از اتخاذ تصمیمات عملیاتی خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، مصوب شد که تیم‌های اجرایی حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان با نظارت و هماهنگی کامل شبکه بهداشت، اقدامات فوری را جهت کنترل جمعیت این حشرات آغاز کنند.

وی به تشریح جزئیات اقدامات شهرداری پرداخت و افزود: این عملیات شامل بهسازی محیطی، حذف سریع مانداب‌های ایجاد شده در حاشیه رودخانه، ساماندهی پوشش‌های گیاهی کف و حریم رودخانه از طریق هرس نیزارهای انبوه، پاکسازی مستمر جوی‌ها و کانال‌های آب و همچنین جمع‌آوری به موقع پسماندها، زباله‌ها و ضایعات پارک‌ها خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: به منظور کاهش جمعیت لاروها و پشه‌های بالغ، عملیات مه‌پاشی و اجرای روش‌های بیولوژیک و علمی جهت حذف کانون‌های لارو پشه در دستور کار قرار گرفته است تا بدون آسیب به محیط زیست، مزاحمت حشرات برای شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حداقل برسد.