هواشناسی: دمای اصفهان کاهش می یابد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: ایستگاه هرند در شرق اصفهان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد چهارشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آسمان استان تا اوایل هفته آینده، صاف، در ساعات عصر و شب قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی افزود: وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود و در نواحی شرقی و شمالی احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

به گفته وی، از امروز، با انتقال گردوخاک به سطح استان و تداوم آن تا روز جمعه، کاهش دید و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.