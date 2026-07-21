https://mehrnews.com/x3cCQT ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6895274 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ در حافظه اراک ۱۴۳ شب به نام عهد و حضور ثبت شد اراک- در این ویدئو ۱۴۳ شب حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه ثبت شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6895274 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و دومین اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم خمین در صد و چهل و دومین قرار عاشقی شیرازی: چهار ستون اقتدار ایران جبهه استکبار را زمینگیر کرد اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از آرمانهای انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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