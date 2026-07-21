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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

در حافظه اراک ۱۴۳ شب به نام عهد و حضور ثبت شد

در حافظه اراک ۱۴۳ شب به نام عهد و حضور ثبت شد

اراک- در این ویدئو ۱۴۳ شب حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه ثبت شد.

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کد مطلب 6895274

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