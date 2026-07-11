به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ مجتبی جعفری شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: دشمن بداند ملتی با چنین پیشینه‌ای هرگز در برابر تهدیدها و تجاوزها تسلیم نخواهد شد.

وی افزود: ملت ایران همواره در برابر دشمنان ایستاده است؛ از حماسه آرش کمانگیر تا مقاومت آریوبرزن در برابر سپاه اسکندر، نمونه‌های ماندگار ایستادگی این سرزمین هستند.

سرتیپ جعفری تصریح کرد: تاریخ ایران مملو از نمونه‌های ایستادگی است؛ از شاپور ساسانی که امپراتور روم را به اسارت گرفت تا دلاوری‌های ایرانیان در برابر قدرت‌های بزرگ زمان خود که نشان دادند این ملت همواره مدافع عزت و استقلال خود بوده است.

وی با اشاره به نقش ارتش در دفاع از تمامیت ارضی کشور ادامه داد: در دوران دفاع مقدس و در شرایطی که دشمن از شمال و جنوب به ایران حمله کرد، فرماندهان ارتش با ایستادگی و فداکاری خود نشان دادند که سرباز ایرانی اجازه ورود دشمن به خاک کشورش را نخواهد داد.

استاد معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی تاکید کرد: شهید محمدحسین فهمیده در خرمشهر با فداکاری کم‌نظیر خود نشان داد که برای دفاع از این سرزمین باید از جان گذشت؛ او با بستن نارنجک به خود، در برابر تانک دشمن ایستاد تا پیام مقاومت ملت ایران را به تاریخ منتقل کند.

وی افزود: شهید محمدابراهیم همتی، در آذر ۱۳۵۹ ضربات سنگینی به نیروی دریایی دشمن وارد کرد و پس از نجات نیروهای خود و اسیران عراقی، همراه با یارانش در آب‌های خلیج فارس جاودانه شد.

مشاور فرمانده ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد: شهید عباس دوران نیز برای جلوگیری از برگزاری اجلاس ضدایرانی در بغداد، عملیات خود را انجام داد و با فداکاری تاریخی خود اجازه نداد دشمن از خاک عراق برای توطئه علیه ایران استفاده کند.

وی ادامه داد: شهید باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا، زمانی که برادرش به شهادت رسید، اجازه نداد نیروها برای بازگرداندن پیکر برادرش اقدام کنند و تأکید کرد تا زمانی که پیکر دیگر شهدا در میدان نبرد باقی مانده است، اولویت با آنان است.

امیر سرتیپ دوم جعفری تأکید کرد: این روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از آرمان‌ها، سرمایه بزرگ ملت ایران است و دشمنان باید بدانند ملتی که چنین تاریخ و چنین قهرمانانی دارد، با تهدید و فشار از مسیر عزت و استقلال خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با تأکید بر وحدت و ایستادگی ملت ایران گفت: چراغی که خداوند متعال برای این ملت برافروخته است با توطئه دشمنان خاموش نخواهد شد.

ملت ایران تا خون‌خواهی شهدا بر عهد خود استوار خواهد ماند

مشاور فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران و استاد معارف جنگ شهید صیاد شیرازی گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، راه شهیدان را با استقامت ادامه خواهد داد.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت، ایستادگی و تبعیت از رهبری را به نمایش گذاشت و نشان داد که ملت ایران تا تحقق آرمان‌های شهدا از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امیر سرتیپ دوم جعفری تصریح کرد: به عنوان سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در برابر همه شهدا ادای احترام می‌کنیم و بر تداوم پاسداری از عزت و استقلال ایران اسلامی و وفاداری به آرمان‌های آنان تأکید داریم.

وی گفت: این عهد و وفاداری تا پیام وحدت، اقتدار و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته می شود.