به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید مدافع وطن«محمد علی گیوی» در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه با تبریک عید سعید فطر و آغاز سال جدید اظهار کرد: امیدواریم که خداوند متعال در این ایام و در این لیالی نصرت و ظفر خود را به زودی نصیب لشکر اسلام بگرداند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای والامقام ،شهدای عملیات فتح المبین و شهدای جنگ رمضان و در راس آنها رهبر شهید امت گفت: شهدا گرانقدر برای عزت و استقلال و سربلندی میهن اسلامی از جان خود گذشتند و با خدا معامله کردند و در این راه به فیض شهادت نائل آمدند.

وی گفت: امروز شهر ما هم عطر شهید دیگری از شهدای رمضان را به خود گرفته است و در حالی که چند روز قبل پیکر مطهر سرباز شهید حمید جعفری تشییع کردیم، امروز پیکر شهید والامقام کاپیتان شهید محمد علی گیوی که در عرصه دفاع از کشور به شهادت رسید در این محفل و در شهر استقبال شد و این مجلس به نام این شهید معطر است.

امام جمعه گناوه با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه پیرامون معامله معنوی شهدا با خداوند متعال بیان کرد: خداوند در این آیه شریفه پنج رکن یک معامله را بیان می کند و در این آیه فرموده که فروشنده در این معامله شهدا،کالای مورد معامله جان و مال مومنین و شهدا، خود خداوند خریدار و مشتری جان و مال مومنین و شهدا و پاداش بهشت چهار رکن این معامله ارزشمند با خدا است.

وی گفت: خداوند در معامله جان و مال شهدا و مومنین، سه سند محکم می دهد و آن سه کتاب آسمانی تورات، انجیل و قرآن کریم است و چه سندی محکم تر از این سه کتاب آسمانی برای شهیدان ما که معامله با ذات کبریایی حق انجام می دهند و این بالاترین رستگاری و معامله با خدا است.

وی گفت: اگرچه شهدا به ظاهر از میان ما رفتند ولی سعادت ابدی را برای خود و برای همیشه به دست آوردند .

حماسه حضور مردم در صحنه ماندگار است

وی با اشاره به این تعبیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب پیرامون ایستادگی عمار گونه مردم در میدان،گفت: مردم به تعبیر فرمایش رهبری عمارگونه در خیابان ها و میدان ها حضور دارند و علیرغم همه مشکلات موجود در کشور و موشک ها و بمباران های دشمن میدان را خالی نکردند و همین حضور و ایستادگی مردم رژیم کودک کش صهیونیستی و دشمنان را عصبانی کرده است و حتی رئیس جمهور آمریکا ادعا می کند که این جمعیت هوش مصنوعی است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اقیانوس عظیم مردمی و جمعیت های بی نظیر را در این روزهای حماسی شاهد هستیم که یک حضور جاودانه و ماندگار در تاریخ خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز بصیرت، پایمردی و مردانگی مردم کف میدان و خیابان ها دشمن را مستاصل و عصبانی کرده است.

وی بیان کرد: دشمن راهی جز تسلیم در برابر مردم ایران ندارد و به اعتقاد تحلیلگران و مفسرین خود آنها ایران در تمام میدان ها پیروز است.

وی با اشاره به برتری و پیروزی های ایران اسلامی در برابر دشمنان صهیونیستی آمریکایی در میدان های مختلف جنگ رمضان گفت: در شرایط کنونی دشمن مانند مار زخم خورده است و لذا همه باید هوشیار باشیم .

دشمن در محاسبات خود اشتباه کرد

امام جمعه گناوه بیان کرد: دعا و توسلات مردم و برکت خون شهدا و امام شهید قطعا شیرینی و حلاوت پیروزی رزمندگان اسلام را برای ما به دنبال خواهد داشت .

وی گفت: دشمن در محاسبات خود اشتباه کرد چون توانایی ها ایران اسلامی و ملت ایران و نیروهای مسلح ما را نشناختند و همین توانایی ها امروز لرزه بر اندام دشمن انداخته است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: فتح و پیروزی نهایی نصیب ملت بزرگوار ایران اسلامی خواهد شد و این را بدانیم که ان شاالله با توجه امام عصر (عج) ، کشور، ما پیروز خواهد شد و پیروزی ما یعنی قدرت بلامنازع ایران به عنوان ابرقدرت دنیا و جهان اسلام خواهد بود .

مراسم استقبال از پیکر شهید مدافع وطن، کاپیتان محمدعلی گیوی همزمان با آیین سوگواری شهادت قائد امت و بیعت با رهبرسوم انقلاب در جوار یادمان شهدای گمنام، با حضور مسئولین شهرستانی و مردم ولایتمدار گناوه برگزار شد.

شهید محمد علی گیوی دومین شهید جنگ رمضان از شهرستان گناوه است که در اثر اصابت موشک حملات آمریکایی صهیونستی به شناور در بندر لنگه استان هرمزگان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام امروز در ‌گناوه برگزار خواهد شد.