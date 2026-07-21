https://mehrnews.com/x3cCR4 ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6895282 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۲ صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه شازند- در این ویدئو صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6895282 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و دومین اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه ضیاءآباد در شب ۱۴۳؛ روایت ماندگار حضور مردم در اجتماع شبانه آوج در شب ۱۴۳؛ تداوم اجتماع مردمی در مسیر وحدت و همبستگی مردم ارومیه در حمایت رهبری و انقلاب همچنان میدانداری میکنند اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از آرمانهای انقلاب میدانداری مردم خمین در صد و چهل و دومین قرار عاشقی صد و چهلویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه(س) برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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