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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

روبیو مدعی شد: آمریکا پذیرای راه‌حل دیپلماتیک با ایران است!

روبیو مدعی شد: آمریکا پذیرای راه‌حل دیپلماتیک با ایران است!

وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به تجاوزهای اخیر کشورش به خاک ایران بر خلاف قوانین بین‌المللی و متعارض با تفاهم نامه اسلام آباد، ادعا کرد: واشنگتن پذیرای راه‌حل دیپلماتیک با تهران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی کشورش که در پی تبعات تجاوز پرهزینه نظامی به ایران با مشکلات زیادی به ویژه افزایش قیمت حامل های انرژی دست و پنجه نرم می کند، ادعا کرد: قرار بود ایران یک هفته پیش بیانیه‌ای صادر کند و بگوید تنگه هرمز باز خواهد شد و دیگر به کشتی‌ ها حمله نخواهند کرد. به جای انجام این کار، به ۳ کشتی حمله کردند. رفتار آنها باید تغییر کند تا رفتار ما تغییر کند.

وزیر خارجه آمریکا بی اشاره به تجاوزهای اخیر به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی و تفاهم نامه اسلام آباد، سپس مدعی شد: آنها همچنان سیگنال‌هایی ارسال می‌کنند که می‌خواهند رایزنی کنند، می‌خواهند مذاکره کنند، اما رفتار آنها چیزی است که ما به آن پاسخ می‌دهیم. و رفتار آنها این است که موشک و پهپاد به سمت کشتی‌ها پرتاب می‌کنند.

وی بدون اشاره به این واقعیت که تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی باز و ایمن بود، ادعا کرد: قرار است تنگه‌ها باز باشند، بدون عوارض، بدون حملات، بدون تمام کارهایی که علیه این کشتی‌ها انجام می‌دهند. اگر آنها مفاد تفاهم‌نامه را نقض کنند، نمی‌توانید تفاهم‌نامه‌ای داشته باشید که کارا باشد. آنچه من می‌گویم این است که ایالات متحده همیشه پذیرای یک راه‌حل دیپلماتیک است و ما چندین بار با ایران تلاش کرده‌ایم و به این کار ادامه خواهیم داد!

کد مطلب 6893945

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