به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح شنبه در نشست ستاد اربعین استان سمنان با حضور مسئولان هیئت‌های مذهبی و مواکب اربعین در سالن جلسات استانداری، اربعین را پدیده بی‌نظیر در تمام اعصار بعد از اسلام دانست.

وی با بیان اینکه مواکب اربعین همواره منشا خدمات فراوانی به اسلام و مسلمین هستند، افزود: امیدواریم امسال هم با توجه به وقایع رخ داده بتوانیم نقش خودمان را بهتر از سال‌های گذشته در اربعین ایفا کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان اربعین امسال را ویژه دانست و تاکید کرد: نخستین زائر اربعین و پیش قراول این سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.

قنبری با بیان اینکه امسال شرایط سبب شده تا اربعین شرایط ویژه‌ای داشته باشد، بیان کرد: سمت و سوی سفر اربعین امسال نیز به یاد و راه و خونخواهی معظم له تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسیر خدمترسانی به زائران اربعین را مسیری نورانی توصیف کرد و افزود: اربعین به یک پدیده برای مقدمه ظهور امام عصر(عج) تبدیل شده است همانطور که بسیاری موظعان و سخنوران از اربعین به عنوان ظهور صغری یاد کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه اربعین پدیده‌ای است که زمینه همگرایی امت اسلام را در یک موعد زمانی مشخص فراهم کرده است، گفت: شیعیان علی(ع) با هر رنگ و سلیقه‌ای با یک پرچم مشترک در اربعین حسینی و در کنار هم خدمترسانی می‌کنند و این پدیده‌ای شگرف است.

قنبری با بیان اینکه اربعین محور همگرایی شیعیان و مسلمانان است، گفت: باید اربعین را قدردانست چرا که این پدیده امروز جهانی شده است.

وی با طرح این سوال که امروز باید بدانیم که هر کدام از ما چقدر می‌توانیم در اربعین منشا اثر باشیم، بیان داشت: همه جهان در اربعین نماینده دارند و این رویداد کانون محبت امام حسین(ع) است لذا اربعین فرصتی برای بازتاب جهانی پیام شیعیان است.