آقامیری: متروی تهران مأموریت تشییع رهبر شهید را با موفقیت انجام داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، از عملکرد شبکه متروی تهران در جریان مراسم وداع، اقامه نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه ارائه کرد و گفت: آنچه در این سه شبانهروز در شبکه متروی تهران رقم خورد، صرفاً استمرار خدمات حملونقل عمومی نبود، بلکه جلوهای از آمادگی، انسجام مدیریتی و توان عملیاتی مجموعهای بود که با اتکا به تجربه، برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی کارکنان، یکی از پیچیدهترین مأموریتهای تاریخ بهرهبرداری مترو را با موفقیت به انجام رساند.
آقامیری با بیان اینکه به گفته کارکنان باسابقه مترو، این نخستین بار در ۲۸ سال فعالیت این مجموعه بود که عملیات بهرهبرداری بهصورت مستمر و بدون وقفه در سه شبانهروز متوالی و با چنین حجم گستردهای از جابهجایی مسافر انجام شد، افزود: این مأموریت از نظر ابعاد فنی، عملیاتی، مدیریتی و پشتیبانی، تجربهای کمنظیر در تاریخ حملونقل ریلی شهری کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: با شناسایی و فعالسازی ۶۳ ایستگاه هدف، توزیع متوازن زائران در تمامی خطوط شبکه مترو انجام شد و در این مدت، با بهرهگیری از ۱۶۰ قطار آماده بهرهبرداری، در مجموع ۶ هزار و ۶۸۴ حرکت قطار به ثبت رسید که ۵۰۰ حرکت فوقالعاده نیز در پاسخ به افزایش تقاضای سفر برنامهریزی و اجرا شد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حاصل این عملیات، جابهجایی بیش از ۱۴ میلیون و ۷۷۵ هزار مسافر و ثبت بیش از ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار سفر ایستگاهی بود که سهم تعیینکننده متروی تهران در مدیریت جابهجایی جمعیت در یکی از بزرگترین اجتماعات کشور را نشان میدهد.
آقامیری با اشاره به عملکرد عملیاتی مترو اظهار داشت: در این مأموریت، مدیریت هوشمند سرفاصله حرکت قطارها از مهمترین عوامل موفقیت بود، بهگونهای که در ایستگاههای هدف و در ساعات اوج ازدحام، سرفاصله حرکت قطارها به یک دقیقه کاهش یافت؛ موضوعی که تنها با آمادگی کامل ناوگان، پایداری تجهیزات، مدیریت دقیق مرکز فرمان و حضور مستمر نیروهای متخصص امکانپذیر بود.
وی تأکید کرد: این موفقیت نتیجه هفتهها برنامهریزی، آمادهسازی و تلاش مستمر بخشهای فنی، مهندسی، عملیاتی و پشتیبانی شرکت بهرهبرداری مترو تهران است و میتواند بهعنوان الگویی موفق برای مدیریت رویدادهای بزرگ شهری در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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