  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

طرح حفاظت موزه تنوع زیستی پارک ملی دریایی نای‌بند اجرا شد

طرح حفاظت موزه تنوع زیستی پارک ملی دریایی نای‌بند اجرا شد

بوشهر- رئیس محیط زیست عسلویه از اجرای طرح پایش و اقدامات حفاظتی ادواری موزه تنوع زیستی پارک ملی دریایی نای‌بند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی موذنی صبح سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: نگهداری یکی از نکات کلیدی و نجات‌دهنده در حفظ و مراقبت از گونه های موجود در موزه تنوع زیستی پارک ملی دریایی نای‌بند است که نیازمند توجه ویژه هستند.

وی افزود: پایش دائم و اقدامات ادواری در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند عملکرد کاملاً موثری در زمینه حفظ و نگهداری از نمونه‌های موجود داشته باشد که توسط همکاران در مجموعه پارک ملی دریایی نای‌بند در دستور کار می‌باشد.

موذنی درباره اقدامات حفاظتی بیان کرد: در این راستا، مواردی همچون بازبینی، هوادهی، گردگیری در هوای آزاد، بررسی آسیب‌شناسی گونه ها جهت اطمینان از عدم وجود عوامل آسیب بالقوه و بالفعل، ضدعفونی و مواد نگهداره و نظافت قفسه‌های نگهداری صورت شد که با توجه به اقدامات صورت گرفته در این دوره کنترل ها بازبینی ها و نظافت ادواری و تامین شرایط محیطی استاندارد برای نگهداری گونه ها بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: موزه پارک ملی دریایی نایبند همه ساله میزبان تعداد زیادی از بازدیدکنندگان سازمانی، ستادی، دانش آموزان پایه های تحصیلی مختلف، اساتید، گردشگران و جوامع محلی است که توسط بخش آموزش از گونه های موجود شناخت لازم به عمل می آید.

کد مطلب 6894398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها