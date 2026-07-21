به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی موذنی صبح سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: نگهداری یکی از نکات کلیدی و نجاتدهنده در حفظ و مراقبت از گونه های موجود در موزه تنوع زیستی پارک ملی دریایی نایبند است که نیازمند توجه ویژه هستند.
وی افزود: پایش دائم و اقدامات ادواری در بازههای زمانی کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت میتواند عملکرد کاملاً موثری در زمینه حفظ و نگهداری از نمونههای موجود داشته باشد که توسط همکاران در مجموعه پارک ملی دریایی نایبند در دستور کار میباشد.
موذنی درباره اقدامات حفاظتی بیان کرد: در این راستا، مواردی همچون بازبینی، هوادهی، گردگیری در هوای آزاد، بررسی آسیبشناسی گونه ها جهت اطمینان از عدم وجود عوامل آسیب بالقوه و بالفعل، ضدعفونی و مواد نگهداره و نظافت قفسههای نگهداری صورت شد که با توجه به اقدامات صورت گرفته در این دوره کنترل ها بازبینی ها و نظافت ادواری و تامین شرایط محیطی استاندارد برای نگهداری گونه ها بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: موزه پارک ملی دریایی نایبند همه ساله میزبان تعداد زیادی از بازدیدکنندگان سازمانی، ستادی، دانش آموزان پایه های تحصیلی مختلف، اساتید، گردشگران و جوامع محلی است که توسط بخش آموزش از گونه های موجود شناخت لازم به عمل می آید.
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