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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

نرخ مصوب بلیت اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین در بوشهر اعلام شد

نرخ مصوب بلیت اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین در بوشهر اعلام شد

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از تعیین و ابلاغ نرخ‌ مصوب بلیت اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پایانه مرزی شلمچه بیشترین فراوانی برای تردد زائران بوشهری به عتبات عالیات را دارد، گفت: نرخ مصوب بلیت برای سفر اربعین از مبدا بوشهر تا مرز شلمچه برای اتوبوس‌های ۲۵ نفره مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و برای اتوبوس های۴۰ نفره مبلغ ۹۵۰ هزار تومان است.

وی تأکید کرد: نرخ‌های ابلاغی برای بازه زمانی جابجایی زائران اربعین لازم‌الاجراست، از این رو، شرکت‌های مسافربری مکلف‌اند بلیت زائران را صرفاً با نرخ‌های مصوب ارائه دهند و هرگونه افزایش قیمت خارج از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر ضمن دعوت از زائران برای تهیه بلیت از طریق درگاه‌های رسمی و معتبر، یادآور شد: کارشناسان این اداره‌کل با استقرار در پایانه‌های مسافربری بوشهر و شلمچه، نظارت ویژه‌ای بر رعایت نرخ‌های مصوب و کیفیت خدمات‌رسانی ناوگان دارند.

وی بیان کرد: زائران در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عدم صدور بلیت، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به کارشناسان این اداره‌کل گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.

کد مطلب 6894454

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