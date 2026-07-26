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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

تشدید نظارت بر پایانه های مسافربری بوشهر همزمان با سفرهای اربعین

تشدید نظارت بر پایانه های مسافربری بوشهر همزمان با سفرهای اربعین

بوشهر-معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از تشدید گشت مشترک بازرسی از نحوه ارائه خدمات پایانه های مسافربری ویژه سفرهای اربعین حسینی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسماعیل پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز سفرهای اربعین حسینی، بازرسان با حضور مستمر در پایانه‌های مسافربری، بر نحوه ارائه خدمات و رعایت نرخ‌های مصوب بلیت نظارت می‌کنند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: این بازدیدها در قالب بازرسی مشترک با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در سراسراستان در حال انجام است.

تشدید نظارت بر پایانه های مسافربری بوشهر همزمان با سفرهای اربعین

اسماعیل پور عنوان کرد: اقدامات نظارتی بر نرخ بلیت، نحوه فروش، کیفیت خدمات‌رسانی، وضعیت ناوگان و رسیدگی به شکایات مسافران مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از هرگونه تخلف، گران‌فروشی و عرضه بلیت خارج از نرخ‌های مصوب جلوگیری شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: زائران محترم حتما بلیت خود را تنها از مراکز و سامانه‌های مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.

وی افزود: این بازرسی‌ها تا پایان ایام اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا خدمات حمل‌ونقل عمومی با کیفیت مناسب و بر اساس نرخ‌های مصوب به زائران ارائه شود.

کد مطلب 6899632

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