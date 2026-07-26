تشدید نظارت بر پایانه های مسافربری بوشهر همزمان با سفرهای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسماعیل پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز سفرهای اربعین حسینی، بازرسان با حضور مستمر در پایانههای مسافربری، بر نحوه ارائه خدمات و رعایت نرخهای مصوب بلیت نظارت میکنند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: این بازدیدها در قالب بازرسی مشترک با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در سراسراستان در حال انجام است.
اسماعیل پور عنوان کرد: اقدامات نظارتی بر نرخ بلیت، نحوه فروش، کیفیت خدماترسانی، وضعیت ناوگان و رسیدگی به شکایات مسافران مورد بررسی قرار میگیرد تا از هرگونه تخلف، گرانفروشی و عرضه بلیت خارج از نرخهای مصوب جلوگیری شود.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: زائران محترم حتما بلیت خود را تنها از مراکز و سامانههای مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.
وی افزود: این بازرسیها تا پایان ایام اربعین بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا خدمات حملونقل عمومی با کیفیت مناسب و بر اساس نرخهای مصوب به زائران ارائه شود.
نظر شما