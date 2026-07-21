برنامه وزارت اقتصاد برای حذف قوانین مخل تولید و اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از فعالان اقتصادی برای استمرار فعالیت در شرایط دشوار، اظهار داشت: وزارت اقتصاد از چند ماه گذشته شناسایی و رفع موانع ناشی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را در دستور کار قرار داده تا فضای فعالیت تولیدکنندگان تسهیل شود.

وی با اشاره به رفع دغدغه‌های ارزی سال گذشته، افزود: مجموعه‌ای از قوانین زائد و مخل تولید با محوریت معاونت اقتصادی، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار و دفتر تجارت شناسایی شده است که در قالب یک بسته اصلاحی در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد. بخشی از این اصلاحات که نیازمند تغییر قانون است، از طریق مجلس یا سران سه قوه پیگیری خواهد شد. مدنی‌زاده از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را برای تکمیل این بسته ارائه کنند.

وزیر اقتصاد همچنین به تشریح اصلاح نظام مالیاتی پرداخت و گفت: سازوکارهای سنتی در حال بازنگری است تا با هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیندها، ضمن ایجاد شفافیت و مقابله با فساد، نیاز به ممیزی‌های سنتی و تعامل مستقیم فعالان با ممیزان به حداقل برسد. این اصلاحیه هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و امیدواریم اجرای آن، گام مؤثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور باشد.